Der Weg einer Bestellung von einem deutschen Online-Shop bis in die Schweiz

Bestellungen aus der Schweiz sind in deutschen Online-Shops keine Seltenheit mehr. Noch vor ein paar Jahren war es für Schweizer schwierig, deutsche Shops zu nutzen. Denn der Versand erfolgte oft von Anbieterseite nicht in die Schweiz. Zu hoch sind die Preisunterschiede oftmals. Auch sind die Versandkosten nicht immer günstig, da es sich um einen Versand außerhalb der EU handelt. So lohnte sich der Einkauf für Kunden aus Schweiz bei Online-Bestellungen in Deutschland nicht immer.Das ist jetzt anders. Besonders für Bewohner der grenznahen Gebiete gibt es die Möglichkeit, Ihre Pakete an eine deutsche Adresse senden zu lassen. Die Lieferungen können dann bequem abgeholt werden. Filialen der deutschen Lieferadresse gibt es zahlreiche – und es werden immer mehr. Ein Übersicht der Standorte finden Kunden unter http://deutsche-lieferadresse.com/view_filialists Faktisch funktioniert die Deutsche-Lieferadresse recht einfach. Kunden legen einen kostenlosen Account an und laden sich die App auf Ihr Handy. Kaufen Sie etwas in einem Shop, geben Sie die Lieferadresse der ausgewählten Filiale an. Geht die Bestellung dort ein, werden die Kunden per App benachrichtigt und können das Paket zu den Öffnungszeiten abholen.