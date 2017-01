Für-Gründer.de blickt auf erfolgreiches Jahr 2016 zurück

(fair-NEWS)

Im Jahr 2016 erzielte Für-Gründer.de über 5,4 Mio. Besuche (Visits) und mehr als 11 Mio. Seitenaufrufe (Page Impressions). Dieser Reichweitenrekord bedeutet ein Plus um mehr als 22% bei der Zahl der Besuche (Visits) bzw. 16% bei den Seitenaufrufen (Page Impressions) im Vergleich zum Jahr 2015. Insbesondere das vierte Quartal 2016 unterstrich mit über drei Millionen Seitenaufrufen den Erfolg der erreichten Meilensteine in diesem Jahr: Umsetzung eines Relaunchs, Neuauflage von zwei Publikationen, Start der Franchisebörse und Start der Beta-Phase der Onlinelösung UNTERNEHMERHELD sowie Ausbau der Community.Relaunch: Für-Gründer.de in neuem DesignSeit dem Relaunch im Februar 2016 ist Für-Gründer.de mobiloptimiert und mit der Unterteilung nach Gründungsphasen (Idee, Planung, Gründung und Führung) statt Themenkomplexen zudem zielgruppenspezifischer ausgerichtet. Auch der Blog wurde in diesem Zuge erweitert und läuft seither mit neuem Konzept unter dem Namen "<a href="www.fuer-gruender.de/blog/">GründerDaily - die tägliche Dosis Unternehmertum</a>".Neuauflage "Gründerwettbewerbe in Deutschland" und "Franchise-Leitfaden"Einen starken Zuspruch fand 2016 die Publikation "Gründerwettbewerbe in Deutschland", in der Für-Gründer.de 145 Wettbewerbe analysierte und auf Basis der Daten die Top 50 Start-ups des Jahres kürte. Nach rund 30.000 direkten Downloads und viel positivem Feedback wird die Neuauflage der Publikation Ende Januar 2017 erscheinen.Auch die im August 2016 publizierte Neuauflage des Franchise-Leitfadens übertraf mit derzeit über 4.000 Downloads die Zahlen des Vorjahres.Neue Angebote: Franchisebörse und UNTERNEHMERHELDNeu in der Angebotsreihe von Für-Gründer.de ist die <a href="https://www.fuer-gruender.de/franchiseboerse">Franchisebörse</a>, in der sich Franchisesysteme in den fünf Kategorien Bildung & Beratung, Essen & Trinken, Haus & Hobby, Handel & Services sowie Sport & Gesundheit interessierten Franchisegründern präsentieren können.Im Oktober 2016 startete außerdem die Beta-Phase der <a href="http://unternehmerheld.fuer-gruender.de/">Onlinelösung UNTERNEHMERHELD</a>. Damit setzt Für-Gründer.de auf einen digitalen Gründungsprozess, der Gründern einen einfacheren und schnelleren Zugang zu sämtlichen Schritten einer Existenzgründung ermöglicht. So kann mit dem UNTERNEHMERHELD u.a. der Businessplan online erstellt werden. Der offizielle Launch sowie die Implementierung neuer Features (bspw. Finanzplantool) sind für das erste Halbjahr 2017 geplant.Ausbau der CommunityMit knapp 20.000 Fans in den Social Media-Kanälen und rund 70.000 Newsletter-Abonnenten wächst die Community von Für-Gründer.de tagtäglich. Dazu zählen zum einen Gründungsinteressierte und Gründer, zum anderen aber auch starke Netzwerkpartner. So konnten 2016 nicht nur bestehende Partnerschaften ausgebaut, sondern auch neue hinzugewonnen werden, beispielsweise CeBIT - Scale 11, das Business Angels Netzwerk Deutschland oder der German Accelerator.Als Ansprechpartner durfte die Geschäftsführung von Für-Gründer.de außerdem zahlreichen regionalen und überregionalen Medien zur Verfügung stehen, so etwa boerse.ARD.de, der F.A.Z. oder Fachmedien wie dem Manager Magazin.



