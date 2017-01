Kings of Football ist zurück

(fair-NEWS)

Es ist so weit. Die Erfolgsapp Kings of Football wurde generalüberholt und in einigen wesentlichen Punkten optimiert. Der Online Fussball Manager, der bereits Tausende begeisterter Spieler fesselt, kann nunmehr mit einem völlig aufpolierten Äußeren glänzen.Neue FeaturesDas Managerprofil wartet mit interessanten Statistiken zu verschiedenen Bereichen auf. Zusätzlich dazu wurde ein Scout-Funktion eingebaut, die es dem Trainer gestattet, die taktische Formation des kommenden Gegners minutiös auszuwerten und das eigene Team demgemäß einzustellen. Mittlerweile stehen potenziellen Interessenten auch Informationen über die letzten Entwicklungsschübe (aaw) von Spielern auf der Transferliste zur Verfügung. Mit dieser neuen Funktion ist es einfacher, die Eignung von Spielern auf der Transferliste für das eigene Team zu überprüfen. Außerdem wurden verschiedene Bugs analysiert und ausgebessert, sodass das Spiel nun wesentlich reibungsloser daherkommt.Im Überblick:- neue Stats- Scouting der nächsten Gegner- Daten über die aaw von Spielern auf der Transferliste- weitere Verbesserungen wie zum Beispiel BugfixesEiner der beliebtesten Fussball ManagerMit Kings of Football betritt eines der bekanntesten und populärsten Manager-Spiele den Markt in neuem Gewand. Mit ihrer Popularität knüpft die App an alte, liebgewonnene Projekte wie den Bundesliga Manager oder das legendäre Spiel Anstoss an.Die Hersteller haben sich die vielen Anregungen und Tipps der Fans zu Herzen genommen und das Spiel generalüberholt, sodass das beliebte Spielsystem mit neuen Features protzt, während ärgerliche kleine Bugs und Fehler durch eine sorgfältige Fehlersichtung korrigiert wurden. Ab jetzt gibt es nichts mehr, das im Wege steht, um den Managerolymp zu erklimmen und den anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt.Das Spiel steht auf den gängigen Plattformen zum Download bereit (so auch im Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingsoffootball.kofapp und im App Store). Wer Interesse an einem tollen Fussball Manager hat, der rund um die Uhr online verfügbar und liebevoll gestaltet ist, kommt an dieser App kaum vorbei.Mehr Informationen gibt es unter www.kingsoffootball.com