Quarta interpretiert Piazzolla

Alessandro Quarta 5et Astor-Tour-2017 - Quarta interpretiert PiazzollaDer italienische Violinist Alessandro Quarta und seine Band verführen zum unterhaltsamenZuhören, nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise durch zeitlose Rhythmen und Kompositionen.Der charismatische "Teufelsgeiger" kommt 2017 auf Tour durch Bayern!Pure Leidenschaft an und mit der Geige an ausgewählten, exklusiven Plätzen wird das Publikum in ihrenBann ziehen und verzaubern.Zeitgenössische, gefühlvolle Interpretation populärer Musik des 20. Jahrhunderts und Neu-Arrangementsweltbekannter Filmmusiken von Ennio Morricone und Nino Rota liegen Quarta seit Jahren besonders amHerzen und ganz besonders das musikalische Erbe von Astor Piazzolla."AQ"s" pulsierende Rhythmen, messerscharfe Phrasierungen und melancholische Soli unterstreichenden einzigartigen Charakter der Werke des argentinischen Tango-Genies.Wer die musikalischen Elemente des "Corte", also des charakteristischen Innehaltens der Tangotänzerzwischen deren individuell interpretierten Schrittfolge, kennt, spürt, welch hohen Anspruch Quartabei seinen Neuinterpretationen der Musik Piazzolas an sich selbst stellt.Dabei ist Alessandro Quarta für diese Aufgabe geradezu prädestiniert:1994 wurde er als bester Nachwuchskünstler Italiens ausgezeichnet.Daraus folgte 2005 bis 2009 die Ehre u.a. erster Konzertmeister des Symphonieorchesters Toscaniniunter der Leitung von Lorin Maazel zu sein. Weitere Gastauftritte und Kooperationen mit weltbekanntenOrchestern und unterschiedlich besetzten Klangkörpern aus der Welt der Klassik sollten folgen.Quartas gleichzeitige Hinwendung zu Blues, Jazz und Soul haben seine musikalische Entwicklungnachhaltig und hörbar vertieft und verbreitert. Diese "Crossover-Ausflüge" sind für Quarta, der ebenauch ein hervorragender Pianist, Gitarrist und Arrangeur ist, eine konsequente musikalische Bereicherung.P. MacCarthy, Direktor von CNN: "Es gibt in den USA niemanden, der Piano und Violine in sounkonventioneller Weise spielt wie Alessandro Quarta."Live-Gigs mit so unterschiedlichen Top-Artists wie Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, ZuccheroAndrea Bocelli, Lenny Kravitz, aber auch mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker rundendas musikalische Bild von Alessandro Quarta ab.Wie alle Vollblutmusiker liebt Alessandro Quarta den Liveauftritt.Sein bisher größtes Publikum fand er anlässlich des Open-Air-Konzerts zur 1.Mai-Feier 2015 inRom, wo ihm rund 300.000 Zuhörer frenetisch applaudierten.Jetzt wird er sein Publikum in Bayern bezaubern.Alessandro Quarta on Tour!6.5.2017, 20 Uhr Wirtshaus im Schlachthof München7.5.2017, 19 Uhr, Kultur+Kongress Zentrum Rosenheim - KUKO9.5.2017, 20 Uhr, Gasteig München12.5.2017, 20 Uhr mit Aftershow-Party, Abraxas Augsburg9.9.2017, Haupt-und Landesgestüt SchwaigangerTickets unter www.muenchenticket.deDen VVK Stellen in der Region und an der Abendkasse.Veranstalterin: Barbara Wolf-Riedrichwww.riedrichs-kultouren.de - www.alessandro-quarta.de - www.alessandroquarta.it



Bildinformation: Alessandro Quarta 5et Astor-Tour-2017 (Bildquelle: Riederichs Kultouren)