Modernisierungsmaßnahmen bei Silversea

(fair-NEWS)

Die monegassische Luxusreederei Silversea hat die umfangreichen Umbaumaßnahmen an der Silver Whisper vollendet. Genau zum richtigen Zeitpunkt: Das kleine und wendige Schiff geht 2017 auf große Weltreise. Die einzigartige 116-tägige Kreuzfahrt führt von San Francisco nach Monte Carlo und beginnt am 6. Januar.Zu den Neuerungen gehören eine ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen: Von eleganten neuen Teppichen in allen Suiten zu neuen Wandbelägen und modernen Holzböden in den Restaurants, im Connoisseur’s Corner, der Panorama Lounge, dem Spa sowie dem Beauty Salon. The Restaurant und La Terrazza haben ebenfalls frisch aufgepolsterte Stühle erhalten. Eine neue Marmorbar, stylische Holzvitrinen sowie eine neue Holzverkleidung geben der Observation Lounge einen frischen Look.Das Pooldeck wurde um zwei neue Whirlpools erweitert. Neuer Kunstrasen auf den Jogging und Spa Decks lädt zu Outdoor Aktivitäten ein.Neuer Look auf Weltreise„Es war unser Ziel, dem einzigartigen Charakter und Stil der Silver Whisper neuen Glanz zu verleihen und das perfekte Ambiente für unsere Weltreisen zu schaffen“, so Roberto Martinoli, CEO von Silversea. „Die Modernisierungen sind die perfekte Ergänzung zum einzigartigen Silversea All-Inclusive-Lifestyle und dem individuellen Service, den Gäste auf jeder Reise genießen – egal ob bei einer 7-tägigen Mittelmeerkreuzfahrt oder bei einer Reise um die Welt.“Modernisierung der Silversea FlotteDie Renovierungsarbeiten der Silver Whisper wurden diesen Monat im Trockendock auf den Bahamas vollendet. Es war die dritte Phase des 170 Millionen US-Dollar Flotten-Modernisierungsplans – dem größten in der Geschichte von Silversea. Auch die Silver Discoverer und die Silver Wind wurden letztes Jahr umfangreich erneuert. Ein weiteres Highlight ist der Umbau der Silver Cloud zu einem Expeditionsschiff Ende 2017. Diese wird mit einer Eisklasse ausgestattet und kann dann sowohl polare als auch nicht-polare Gegenden bereisen.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio, als Vorreiter in der Ultra-Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Mit allen Vorzügen großer Schiffe bietet Silversea Gästen intime und ausschließlich mit Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit und Silver Muse – entspannte Atmosphäre und lässige Eleganz inklusive. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud, welche 2018 die Expeditionsflotte erweitert, umfasst das Repertoire der Silversea-Routen weltweite Luxus-Kreuzfahrten in über 1.000 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie dem Mittelmeer, der Karibik sowie in den Polar-Regionen.



Bildinformation: Silver Whisper