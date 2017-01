ready2order das Kassensystem, das neue Maßstäbe setzt

(fair-NEWS)

Die Gründer von ready2order begannen bereits vor über vier Jahren ein Kassensystem zu entwickeln, das eine stationäre und mobile Lösung für Unternehmen bereitstellt.Hauptziel ist einfachste Bedienbarkeit, damit Unternehmer und Mitarbeiter sofort mit der Kasse arbeiten können, ohne an teuren oder komplizierten Einschulungen teilnehmen zu müssen. Gleichzeitig hält die Kasse viele praktische Funktionen bereit, die den Geschäftsalltag erleichtern.Die Idee für das Kassensystem kam den Gründern bei einem Heurigen-Besuch im Burgenland, bei dem der Wirt über die teuren Anschaffungskosten eines traditionellen Kassensystems klagte. Die Gründer waren davon überzeugt, ein modernes Kassensystem zu entwickeln, das günstig und einfach zu bedienen ist. Sie begannen eine Registrierkasse zu programmieren, die auf allen internetfähigen Geräten funktioniert, damit vorhandene Geräte, wie Tablets, Smartphones, Laptops und PCs genutzt und der größte Kostenfaktor - Hardware - weitgehend reduziert werden kann.Ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis stand beim Entwickeln der Funktionen im Vordergrund, da eine günstige und einfach zu bedienende Kasse nicht auf eine Vielzahl von Funktionen verzichten muss. Die Funktionen wurden an die Anforderungen des Gastronomie- und Geschäftsalltages angepasst, damit dieser effizient bewältigt werden kann.Das Kassensystem stellt neben der Kassenoberfläche eine umfangreiche Verwaltungsoberfläche bereit, die u.a. eine Lagerverwaltung, ausführliche Statistiken und das Kassenjournal enthält. Kundendisplay, Kassenlade, Barcodescanner und Drucker können problemlos und in wenigen Sekunden implementiert werden.Speziell für Winzer wurde die Schnittstelle zum online Kellerbuch "wineNet" erstellt. Damit können Weinbaubetriebe die Daten zu Trauben-, Fass-, Tank- und Flaschenwein-Beständen übersichtlich verwalten.Weitere Funktionen sind:Tischübersicht mit Unterteilung in verschiedene BereicheGangauswahl und BeilagendefinierungSchneller Mitarbeiterwechsel mit Multi-LoginHappy Hour PreisgestaltungKüchenbon- und BestellboneinstellungGetrennte ZahlungsmöglichkeitenAnmerkungen bei abweichenden BestellungenAnlegen von Artikeln mit mehreren SteuersätzenEinfaches und schnelles StornierenMehrere Teilzahlung (z.B.: mit Gutschein) möglichIndividuelle Designmöglichkeiten der Bon- und PDF-RechnungenMüheloser Import & Export von Produkt- und KundendatenSchnelle digitale Datenübermittlung an den SteuerberaterIntegrierte Angebots- und LieferscheinerstellungSignaturpflicht- und GoBD-konformZusätzlich bietet ready2order einen kostenlosen 24/7-Support und automatische Funktions-Updates, die im Hintergrund laufen und nicht selbst implementiert werden müssen. Damit ist für ein sicheres und entspanntes Arbeiten gesorgt.Um sich ein Bild vom Umfang und der Funktionen des Kassensystems zu machen, können sich Unternehmer aller Branchen einen gratis Testaccount für 30 Tage erstellen.Produkt-Highlight: All-in-OneDas All-in-One Gerät ist das Produkt-Highlight von ready2order.Das kleine Registrierkassengerät verbindet modernste Technik mit einer handlichen Kombination aus Kasse und Drucker.Flexibel einsetzbar wird die Kasse durch den integrierten Drucker und der SIM Karte, womit direkt vor Ort boniert werden kann. Damit wird es zur mobilen Registrierkasse, die flexibel ist, Zusatzgeräte spart und nur wenig Platz braucht. Sie passt perfekt für mobile Berufsgruppen und Dienstleister, die Ihre Registrierkasse auch unterwegs nutzen wollen.Technische Informationen:Das 6", 720*1280 TFT LCD Display sorgt für eine einfache Übersicht über die wichtigsten Funktionen der Registrierkasse und ist mittels Touchscreen einfach zu bedienen.Thermaldrucker und A1 SIM Karte sind integriert.Durch die integrierte SIM-Karte (ständige Internetverbindung) und den eingebauten Akku mit bis zu 6h Laufzeit ist das All-in-One nicht nur für den stationären Einsatz geeignet, sondern auch für unterwegs.Über die ready2order GmbH:Seit 2012 bietet ready2order ein innovatives Kassensystem mit vielen integrierten Mehrwertfunktionen an. Mit mehreren tausend Kunden in der Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungsbereich und vielen anderen Branchen zählt ready2order zu den beliebtesten Kassensystemen Österreichs.Die mehrfach preisgekrönte Kassensoftware kann in wenigen Minuten installiert werden. Die App läuft perfekt auf allen gängigen Betriebssystemen (iOS, Android und Windows 10) und kann durch responsives Design einfach auf unterschiedlich großen Geräten, wie Smartphones, Tablets oder Computer verwendet werden. Die Funktionen sind branchen-optimiert und richten sich nach den Bedürfnissen der Unternehmer.2015 konnte ready2order die A1 Telekom Austria als wichtigen Partner gewinnen. Daraus folgte eine Unterstützung in den Bereichen Vertrieb, Service und Support. ready2order gibt es zudem auch in allen 76 A1 Shops in ganz Österreich und ist online unter https://ready2order.com zu findenDie A1 Telekom Austria hat ready2order in den A1 Start Up Campus aufgenommen und stellt neben den Büroflächen auch modernste Infrastruktur und fachspezifisches Know-How zur Verfügung.2016 steht ready2order vor einer neuen unternehmerischen Herausforderung: das Start-up bereitet seinen Markteintritt in verschiedenen europäischen Ländern vor und entwickelt sich vom österreichischen Startup zum internationalen Unternehmen. Das Gründungsteam hat sich innerhalb kürzester Zeit stark erweitert und umfasst heute mehr als 30 Mitarbeiter.Investor Dr. Franz Hörhager – ehemaliger Bank Austria Vorstand und nunmehr erfolgreicher Mezzanin Fondsmanager - unterstützt ready2order bei den nächsten Schritten der Internationalisierung.„Ich halte ready2order für eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Einerseits deckt die Software pragmatisch die Erfordernisse der aktuellen Gesetzgebung kostengünstig ab und andererseits werden innovative Softwarelösungen für weitere Applikationen entwickelt. Die Kooperation mit A1 hebt ready2order positiv aus dem Pool anderer Anbieter hervor. Ich werde mein Möglichstes tun, um die Gesellschaft bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen.“



Bildinformation: ready2order Logo