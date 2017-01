Winter, Willingen, Weltcup, Wandern!

(fair-NEWS)

Willingen - Januar 2017. Aber alles der Reihe nach...Im größten Skigebiet nördlich der Alpen sind ab jetzt alle Pisten geöffnet!Die Gemeinde Willingen freut sich an diesem ersten Januar Wochenende auf das erste "richtige" Wintersport-Wochenende des neuen Jahres. Ab heute, dem 06. Januar, sind alle Pisten im Skigebiet Willingen geöffnet und das bei sehr guten Wintersportbedingungen. Ab Samstag fahren Skiläufer und Snowboarder auch wieder unter Flutlicht die Hänge runter. Nach einigen Beschneiungsnächten wird am Wochenende eine frische, dicke Schneeschicht die Willinger Pisten bedecken. 16 Pistenkilometer auf insgesamt 19 Pisten und auch Rodelpisten sind optimal präpariert. Am Samstag ab 18.30 Uhr geht der Skitag auf den hell erleuchteten Flutlichtpisten zum ersten Mal in diesem Jahr in die Verlängerung. Und die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind für alle Schneefans hervorragend!Übrigens: Die Skisaison geht in Willingen mindestens bis zum 19. März 2017! Mit der Aktion "Wir verlängern den Winter" geht die Saison in diesem Jahr bis in den Frühling rein.Upländer WinterwandertagWie wäre es denn gleich im Januar mit dem Upländer Winterwandertag? Vom 19.01. bis zum 22.01.2017 kann man inmitten der herrlichen Natur auf Schusters Rappen mit anderen Wanderern das Sauerland entdecken. Die Bäume mit Schnee, wie Puderzucker bedeckt, die Wege geebnet, aber umsäumt mit weißem Schnee, alles um einen herum weiß und still - das wird ein Fest für Körper und Seele, ein unvergessliches Erlebnis! Im Moment sieht es ganz nach "weißen" Winterwandertagen aus.Willingen hat sich als professioneller Ausrichter von Wandertagen des Deutschen Wanderverbands (DWV) bewährt. Auf den Upländer Winterwandertag, der bereits bei den letzten beiden Malen sehr großen Anklang gefunden hat, darf man sich in Willingen nun alle zwei Jahre freuen. DWV-zertifizierte Wanderführer des Upländer Gebirgsvereins begleiten die Wanderer auf den schönsten Wanderstrecken mit viel Wissen und unterhaltsamen Anekdoten.FlutlichtpartyAm 20.01.2017, während des Winterwandertages, findet wieder die legendäre Flutlichtparty in Willingen am Ettelsberg statt. Neben der Möglichkeit, die toll beleuchteten Abhänge hinunter zu fahren, wird Apres-Ski mit Live-Musik, ein Feuerwerk, ein Ski-Test sowie eine Ski-Schul-Formationsfahrt geboten. Ab 19.00 Uhr geht die Flutlichtparty los.FIS Weltcup im SkisprungVom 27. bis 29.Januar 2017 fliegen in Willingen wieder die Adler durch die Lüfte. Das bedeutet, dass der FIS Weltcup im Skispringen wieder stattfindet! Spätestens jetzt sollte man dafür Karten besorgen und eine Unterkunft buchen, denn die Nachfrage ist in diesem Jahr enorm.Die Willinger lieben das Skispringen und ihre Mühlenkopfschanze. Jeden Winter rückt Willingen in den Mittelpunkt des Sportgeschehens, wenn die besten Skispringer der Welt auf der Mühlenkopfschanze auf Weitenjagd gehen. Wer zum ersten Mal hautnah bei dieser Veranstaltung dabei ist, dem stockt oft der Atem, wenn er die Ski-Adler über den Bakken der größten Skisprungschanze der Welt gehen und weit hinunter ins Tal fliegen sieht. Am Mühlenkopf ist jedes Mal eine gigantische Stimmung und man bekommt Gänsehaut, wenn die Skispringer von den ca. 30.000 Zuschauern angefeuert werden. Unter www.weltcup-willingen.de findet man alles Wissenswerte rund um das sportliche Highlight des Jahres im Hochsauerland. Ob Ticketpreise, Zeitplan oder aktuelle Weltcup-News, auf der Homepage des SC Willingen bekommt man alle Infos und kann hier auch die Karten bestellen.Mit dem Zug preiswert und bequem zum FIS Skisprung Weltcup nach WillingenDie Kurhessenbahn macht zum FIS Skisprung Weltcup vom 27. bis 29. Januar 2017 ein attraktives Angebot. Viele Tausende Fans haben die Möglichkeit, mit der Bahn unkompliziert und umweltfreundlich den "Weltcup-Bahnhof" im Willinger Stryck wenige Hundert Meter von der größten Großschanze der Welt entfernt zu erreichen. Von hier geht es dann zu Fuß weiter. Alle Infos zur Anreise mit dem Zug zum Skispringen sowie die Fahrpläne findet man unter: www.kurhessenbahn.de/skispringenwillingenInfos über sämtliche Veranstaltungen der Gemeinde Willingen bekommt man auf der Homepage: www.willingen.de.Weiterer Eventtipp für März: Das Hell / Dunkel Festival in Willingen! www.willingen.de/reisefuehrer/aktuelles/veranstaltungen-events.htmlIn Willingen bieten zahlreiche Pensionen, Appartements, Hotels und Gasthäuser Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. Einige Hotels verfügen auch über Wellnesslandschaften. Wer gern sauniert und schwimmt ist aber auch auf jeden Fall im Willinger Lagunen-Erlebnisbad bestens aufgehoben. Hier kommen große und kleine Leute auf ihre Kosten.www.willingen.de/themen/familie-freizeit/wasser/lagunen-erlebnisbad.htmlKontakt: Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland), Tel. +49 (0)5632-9694353, willingen@willingen.de, www.willingen.dePressekontakt: PR OFFICE, Kommunikation für Hotellerie und Touristik,Bettina Häger-Teichmann, Strangweg 40, D-32805 Horn-Bad Meinberg,Tel. +49 (0)5234-2990, Fax +49 (0)5234-690081, bettina.teichmann@pr-office.info, www.pr-office.info



Bildinformation: Willingen startet in die Wintersaison (Bildquelle: Gemeinde Willingen)