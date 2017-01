(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) GENIESSEN SIE DIE GRANDIOSE BERGKULISSE VON ST. MORITZ UND ENTDECKEN SIE DAS HIDEAWAY HOTELINO – PETIT CHALET IN CELERINA!Das Petit Chalet bietet seinen Gästen eine gelungene Mischung aus Apartment und Hotel mit perfektem Service und einem Höchstmass an Privatsphäre. Die grosszügigen Zimmer und Suiten sind in modernem Chalet-Stil mit exklusiven Holz- und Natursteinelementen gebaut. Das Bijou liegt ideal an der Bergstation Marguns mit direktem Zugang zum Skigebiet Corviglia. Bei einem Aufenthalt ab zwei Nächten und mehr, bekommt der Gast den Skipass zu einem Sonderpreis von CHF35 (anstatt CHF76) pro Person und Tag.Das Hotelino verfügt über eine kleine Sauna in Altholz und eine Himalaja Salzgrotte. Eine Stunde in der Salzgrotte ist vergleichbar mit einem Tag am Meer. Sie ist eine echte Alternative für alle, die keine hohen Temperaturen mögen. Die salzhaltige Luft, entspannende Musik und wechselndes Licht inspirieren Körper, Seele und Geist.Weitere Informationen finden Sie unter <a href="www.petit-chalet.ch">www.petit-chalet.ch</a>.Hotelino Petit ChaletVia Prade 227505 CelerinaTel 081-833 26 26<a href="www.mynewsdesk.com/de/cinnamon-circle/pressreleases/ein-einzigartiges-hideaway-in-st-moritz-hotelino-petit-chalet-celerina-1722808">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/cinnamon-circle">Cinnamon Circle</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/kzt9px" title="http://shortpr.com/kzt9px">http://shortpr.com/kzt9px</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/kultur/ein-einzigartiges-hideaway-in-st-moritz-hotelino-petit-chalet-celerina-11375" title="www.themenportal.de/kultur/ein-einzigartiges-hideaway-in-st-moritz-hotelino-petit-chalet-celerina-11375">www.themenportal.de/kultur/ein-einzigartiges-hideaway-in-st-moritz-hotelino-petit-chalet-celerina-11375</a>



Bildinformation: Willingen startet in die Wintersaison (Bildquelle: Gemeinde Willingen)