Leawo Blu-ray zu MKV Mac V3.2.0 führt unterstützt ISO-Eingabe und Dolby TrueHD-Ausgabe & neues Design ein

(fair-NEWS)

Shenzhen, P. R. China, 6. Januar 2017 - Im Einklang mit der Windows-Version hat Leawo Software ihr Blu-ray-Ripping-Programm - <a href="http://leawo.de/blu-ray-to-mkv-converter-mac/">Blu-ray zu MKV Mac Converter</a> auf die neueste Version 3.2.0 aktualisiert. Mit einer brandneuen Benutzeroberfläche hat Leawo Blu-ray zu MKV Converter V3.2.0 auch einige Verbesserungen in anderen Funktionen: vereinfachter Arbeitsablauf, Erhöhung der Geschwindigkeit von Disc-ladung und Umwandlung, Unterstützung der ISO-Eingabe und Dolby TrueHD-Ausgabe, usw.Leawo Blu-ray zu MKV Converter für Mac ist entworfen worden, um Blu-ray zu MKV auf Mac zu rippen und zu konvertieren, und es unterstützt auch DVD-Eingabe. Mit anderen Worten, ist Leawo Blu-ray zu MKV Mac Converter in der Lage Blu-ray / DVD zu MKV auf Mac zu rippen und zu konvertieren.Mit einer brandneuen und benutzerfreundlichen Programmoberfläche wird die neueste Version des Leawo Mac Blu-ray-Ripping-Programms viel einfacher zu bedienen. Gleichzeitig ist der Workflow in der neuesten Version vereinfacht worden. Drei Dateien-Ladung-Modi(Full-Movie, Hauptfilm und Custom-Modus) sind hinzugefügt worden. Die Vorschau von Untertitel und Audiospur bei der neuesten Version wird einfacher und bequemer als bei der alten Version, und die neueste Version ermöglicht es Menschen, Dateien mehrmals zu importieren, und Dateien mit nur einem Klick zu konvertieren.Leawo hat auch die Programmstabilität verbessert, deshlab ist die Geschwindigkeit von Lesen, Laden und Konvertieren der Blu-ray / DVD-Disc erhöht worden. Diese neueste Version kann alle Quell-Untertitel und Audiospuren in der MKV-Ausgabedatei beibehalten, und es ermöglicht menschen, bevorzugte Untertitel und Audiospuren zu wählen. Leawo Blu-ray zu MKV Converter für Mac braucht nicht Video zu decodieren und zu kodieren, und kann Blu-ray / DVD zu MKV auf Mac ohne Qualitätsverlust 1: 1 umwandeln.Mit der neu hinzugefügten Unterstützung der Eingabe von ISO-Image-Datei und Ordner, ist Leawo Blu-ray zu MKV Converter für Mac nun in der Lage, Blu-ray / DVD-Disc, Ordner und ISO-Image-Datei zu MKV auf Mac zu rippen und zu konvertieren. Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Dolby Digital TrueHD hat Leawo Software auch die Unterstützung der Ausgabe von Dolby TrueHD Audio hinzugefügt. Diese neueste Version von Leawo Blu-ray zu MKV Mac Converter ist jetzt in der Lage, Dolby Digital TrueHD 7.1 oder 5.1 Surround für eine bessere Audio-Genuss zu bewahren.In <a href="leawo.de/promotion/special-offer/?pr">Leawo 2017 New Year Celebration</a> wird diese neueste Version mit einem Rabatt von 40% von dem ursprünglichen Preis €34,95 angeboten. Nicht nur die Mac-Version sondern auch die Windows-Version ist in dem Neujahr-Sonderangebot bis zum 12. Januar 2017 verfügbar. Aber beachten Sie bitte, dass das Angebot nur für die einjährige Version gültig ist und die lebenslange Version immer noch zum Originalpreis berechnet wird.



Bildinformation: Leawo Blu-ray zu MKV Mac V3.2.0 führt unterstützt ISO-Eingabe und Dolby TrueHD-Ausgabe & neues Design ein