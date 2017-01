Mars spendet fÃ¼r 175 Jahre Tierschutzarbeit

(fair-NEWS) An einem Herbsttag im Jahr 1841 beobachtete der preußische Beamte Dr. C.J. Gerlach auf dem Mühlenweg in Berlin, wie ein Kutschpferd misshandelt wurde. Voller Empörung gründete er kurzerhand den Vorgänger des heutigen Tierschutzvereins für Berlin und Umgebung Corporation e.V. 175 Jahre später ist der Verein mit 15.000 Mitgliedern und 150 Mitarbeitern der Träger des größten und modernsten Tierheims in ganz Europa. Zu dieser Erfolgsgeschichte gratulierte Mars Petcare bei der Jubiläumsgala mit einem symbolischen Scheck über 29.750 Euro. Zusätzlich erhält der Verein zur direkten Unterstützung der Berliner Tiere in Not Futterspenden im Wert von 10.000 Euro.



„Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement und langem Atem sich der Berliner Tierschutzverein für Tiere in Not einsetzt“, sagte Kristina Richter, Sprecherin von Mars Petcare, Teil des Familienunternehmens Mars Inc. „Mit unseren Marken Pedigree und Whiskas engagieren wir uns bereits seit mehr als 30 Jahren an der Seite der Tierschutzvereine in Deutschland und freuen uns sehr, die Arbeit der Berliner finanziell und praktisch unterstützen zu können.“



Die symbolische Scheckübergabe war Teil einer großen Jubiläumsgala im Berliner Friedrichstadt-Palast mit 1700 Tierfreunden, Politikern, Künstlern und anderen prominenten Gästen. Zahlreiche Entertainer wie Stefanie Hertel, Emilia, Freddy Sahin-Scholl und Franziska Wiese traten ohne Gage auf, um den Tierschutz zu unterstützen. Schirmherr des festlichen Abends war der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller.