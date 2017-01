Tanzen und Tafeln wie vor 600 Jahren - Historie trifft Tradition

(fair-NEWS)

Die altehrwürdige Tafernwirtschaft Alter Wirt feiert in diesem Jahr ihr 600-jähriges Bestehen. Wo sich dereinst schon die Jagdgäste aus dem nahen Schloß Blutenburg nach scharfem Ritt einen kühlen Humpen zur Erfrischung kredenzen ließen, lässt im Jubiläumsjahr das beliebte Münchner historische Tanzfest "Bal Renaissance - Danse Médiévale" die Tänze aus Mittelalter und Renaissance wieder aufleben. Denn wo ließe es sich besser in diese vergangene Welt eintauchen als beim gemeinsamen Tanz im prächtigen Festsaal des ältesten Wirtshauses Münchens zum mittelalterlichen Klang von Dudelsack und Trommeln.Zum Tanz spielt - wie gewohnt - das Duo Okzitanis, das auch alle Tänze fachkundig anleitet, so dass der Abend nicht nur für Freunde des historischen Tanzes, sondern auch für interessierte Neulinge geeignet ist.Getanzt werden Kreis-, Hecken- und Figuren-Tänze, die den Bogen spannen von der Ausgelassenheit dörflicher Feste bis hin zur Pracht höfischer Bälle.Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz. In den Tanzpausen kredenzt der Alte Wirt, nicht zuletzt bekannt für seine gute und deftige Küche, ein mittelalterliches Mahl.Der nächste Bal Renaissance - Danse Médiévale am 28. Januar 2017 ist bereits ausgebucht. Für das Tanzfest am 25. Februar 2017 können noch Plätze reserviert werden.Kommende Tanzfeste:Samstag, 25. Februar 2017Sonntag, 30. April 2017, Historischer Tanz in den MaiOrt: Alter Wirt von Obermenzing - Festsaal, Dorfstraße 39, 81247 MünchenEintritt: 35,- Euro inkl. 2-gängiges MahlDie Teilnehmerzahl ist begrenzt - also bitte rechtzeitig reservieren!Weitere Infos und Reservierungen auf: www.bal-renaissance.de oder unter: kontakt@bal-renaissance.deVeranstalter: Black Flag Records & Alter Wirt von Obermenzing



Bildinformation: Okzitanis vor dem Alten Wirt von Obermenzing / Foto: Ingrid Lang