Lebensversicherung Test 2017

Lebensversicherungen haben es in 2017 bei den deutschen Verbrauchern schwer. Sie werden nur noch wenig abgeschlossen. Grund für diese Flaute ist die Senkung des Leitzinses der EZB. Diese wirkt sich nachteilig auf die Garantiezinsen der Versicherer aus. Zum wiederholten male, hat die Versicherungsbranche die Zinsen für Lebensversicherungen gesenkt. Doch damit schafft die Branche sich selbst ein großes Problem. Denn für die meisten Verbraucher macht die Kapitalbildung mit Lebensversicherungen keinen Sinn mehr. Weitere Fakten zum Thema stellt die Seite https://www.lebensversicherung-testberichte.de/ bereit.Anbieter in der ZinskriseSchon seit Jahren ist die Branche der Lebensversicherer in der Zinskrise. Immer wieder mussten die garantieren Zinsen, zum Nachteil der Versicherten, gesenkt werden. Die Wirtschaftlichkeit der Versicherungsunternehmen wird hier auf eine harte Probe gestellt. Jahrelang haben die meisten Anbieter stabile Abschlusszahlen nachweisen können. Doch nun gehen die Zahlen merklich zurück. Hier ist nun die Versicherungsbranche gefragt. Es müssen neue Finanzierungskonzepte her und keine weiteren Senkungen der Zinsen.Was mit Alt-Verträgen tunViele ältere Versicherungsnehmer sind im Besitz von Altverträgen. Diese sollten auf keinen Fall ausgezahlt oder gar gekündigt werden. Der finanzielle Nachteil für den Verbraucher wäre hier enorm. Lassen Sie sich von Versicherungsvertretern nicht täuschen. Altverträge haben einen festgesetzten Zinssatz. Dieser darf und kann von der Versicherung nicht einfach aufgelöst werden.Fast alle Anbieter senken Garantiezins auf 0,9 ProzentFür 2017 haben fast alle bekannten Lebensversicherer den Garantiezins für Neuverträge auf 0,9 Prozent gesenkt. Doch damit ist das Produkt kaum noch attraktiv. Laut unterschiedlicher Expertenstehen nun die Kosten nicht mehr im Verhältnis zur Rendite. Einige Anbieter haben die klassische Lebensversicherung aus ihrem Portfolio genommen.Neuverträge genau durchlesenWer sich dennoch für einen Neuvertrag interessiert, sollte sich die Police sehr genau durchlesen. Nicht selten gibt es Leistungsminderungen oder andere Einschnitte, welche auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. Alternativ sollte der Interessent sich auch die Abschluss einer Risikolebensversicherung überlegen.