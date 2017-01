Neue Spaßbuch-Reihe erschienen

(fair-NEWS)

Die ersten drei Bände einer neuen Spaßbuch-Reihe sind nun im Westflügel Verlag erschienen. Erhältlich sind für je 9,99 Euro die Titel "Worüber Veganer reden außer über ihre Ernährung" (ISBN 978-3-939408-35-2), "Woran Männer außer an Fußball, Sex und Bier wirklich denken" (ISBN 978-3-939408-34-5) sowie "Woran Segler denken außer an Wind, Wellen & das Meer" (ISBN 978-3-939408-36-9) - alle 128 Seiten stark.Worüber Veganer reden außer über ihre ErnährungWoran erkennt man einen Veganer? - Er wird es Dir erzählen. Gefragt oder ungefragt. Da führt kein Weg dran vorbei...Ist es ein Vorurteil, dass sich die Gedanken und Gespräche eines Veganers vornehmlich um das Thema Ernährung - und hier vor allem um "vegane Ernährung" drehen? Nein, es entspricht der reinen Wahrheit. Denn dieses Buch belegt es Schwarz auf Weiß - oder vielmehr Weiß auf Weiß. Denn die Seiten, die sich hinter dem Titel "Worüber Veganer reden außer über ihre Ernährung" sind absolut leer. Platz genug, sich ein paar andere Gedanken zu machen... und dies im eigenen (Notiz-) Buch für die Nachwelt festzuhalten.Woran Männer außer an Fußball, Sex und Bier wirklich denkenIst es ein Vorurteil, dass sich die Gedanken des starken Geschlechts vornehmlich um Bier, Fußball und Sex drehen? Oder haben die Kerle eventuell doch noch irgendetwas anderes im Kopf?Nein, es entspricht der reinen Wahrheit, der absoluten Wahrheit. Dieses Buch belegt es Schwarz auf Weiß - oder vielmehr Weiß auf Weiß. Denn die insgesamt 128 Seiten, die sich hinter dem Titel Woran Männer außer an Fußball, Sex und Bier denken verbergen, sind absolut leer. Fast schon gedankenleer... Platz genug also, sich ein paar ureigene Gedanken über die Männerwelt und ihre ganz speziellen Vorlieben zu machen... und dies im eigenen (Notiz-) Buch für die Nachwelt festzuhalten.Woran Segler denken außer an Wind, Wellen & das MeerWoran erkennt man einen Segler? Oft ist es der sehnsuchtsvolle Blick, als sei er aufs Meer gewandt, der ihn verrät. Oder der begeisterte Blick, wenn er über Wind, Wellen und das Meer erzählt...Ist es ein Vorurteil, dass sich die Gedanken und Gespräche eines Seglers vornehmlich um das Thema Seefahrt, Schiffsrumpf und Steuerruder drehen? Nein, es entspricht der reinen Wahrheit. Denn dieses Buch belegt es Schwarz auf Weiß - oder vielmehr Weiß auf Weiß. Denn die Seiten, die sich hinter dem Titel Woran Segler denken außer an Wind, Wellen und Meer sind absolut leer. Platz genug, sich ein paar andere Gedanken zu machen... und dies im eigenen (Notiz-) Buch für die Nachwelt festzuhalten.Erhältlich sind "Worüber Veganer reden außer über ihre Ernährung" (ISBN 978-3-939408-35-2), "Woran Männer außer an Fußball, Sex und Bier wirklich denken" (ISBN 978-3-939408-34-5) sowie "Woran Segler denken außer an Wind, Wellen & das Meer" (ISBN 978-3-939408-36-9) im Buchhandel oder versandkostenfrei direkt beim Westflügel Verlag unter www.westfluegel-verlag.de



Bildinformation: Neue Spaßbuch-Reihe erschienen