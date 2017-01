Informationsabend "Der falsche Biss" am 10.01.2017 - Zahnarztpraxis Dr. Liermann in Köln

(fair-NEWS)

Informationsabend am Dienstag, den 10.01.2017 ab 18 Uhr. Thema: Der "falsche Biss" - wenn die Kiefergelenke knacken und der Rücken schmerzt!Eine mittlerweile feste Institution ist unsere monatlich stattfindende kostenlose Patienten-Informationsveranstaltung.Unsere Ärzte, Herr Dr. Liermann sowie Herr Balosu, klären hierbei in kleiner Runde in unserer Praxis zu wechselnden Themen der Zahnmedizin auf.Meist sind es nur Millimeter, die den entscheidenden Unterschied machen. Den Unterschied zwischen Kiefer-, Kopf- und Rückenschmerzen und einem beschwerdefreien Leben. Vielfältig sind die Symptome eines "falschen Bisses" und der damit einher gehenden CRANIOMANDIBULÄREN DYSFUNKTION (CMD).Wir klären in unserer Zahnarztpraxis über die Craniomandibuläre Dysfunktion, der Störung des Zusammenwirkens der Zähne, der Kaumuskeln und der Kiefergelenke (zusammen: unser "Kauorgan"), auf. Oft wissen Patienten mit diesen Beschwerden nicht, dass ihr Leiden auf einen "falschen Biss" zurückgeht und bleiben damit jahrelang allein.Sie interessieren sich für die Antworten, dann kommen Sie zu unserem unverbindlichen Informationsabend und machen Sie den ersten Schritt zu einem beschwerdefreien Leben. Natürlich kostenfrei. Wir bitten um Ihre Voranmeldung und freuen uns auf Sie und Ihre Fragen!Kostenfreie AnmeldungWo:Zahnarztpraxis Dr. LiermannHohenstaufenring 29 - 3750674 KölnReferenten:Herr Dr. Liermann & Herr BalosuAlle Infos und Fragen zu CMD wollen wir bei unserer Veranstaltung klären.- Was ist CMD?- Was sind die Beschwerden und Symptome- Wie wird CMD behandelt?- Wer übernimmt die Kosten?- Wie erfolgt die Früherkennung?- Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?- Welche Partner beziehen wir hierbei mit ein?- Wie hoch sind die Heilungschancen?Die kommenden Termine für die Vortragsabende im Überblick:Di. 14.02.17 ab 18 Uhr - Implatologie & ZahnersatzDi. 14.03.17 ab 18 Uhr - Der "falsche Biss"Di. 11.04.17 ab 18 Uhr - Implatologie & Zahnersatz



Bildinformation: Zahnärzte Dr. Liermann & Herr Balosu