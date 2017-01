acad group konzipiert kabellosen Hand-/Fußschalter für den medizinischen Bereich

(fair-NEWS)

Die in Heilsbronn bei Ansbach ansässige acad group hat in Zusammenarbeit mit der Firma reputation-engineering einen neuartigen Hand-/Fußschalter für den medizinischen Bereich konzipiert: ZerØ-Power Switch. Der Schalter ist durch einen USB-Empfängerstick bzw. durch einen speziell konfigurierten Steckeradapter an die Schaltanwendung angebunden und somit frei positionierbar.Machbar wird die kabellose Stromversorgung durch „Energy Harvesting“ – wörtlich übersetzt „Energie-Ernten“. Hierbei werden kleine Mengen von elektrischer Energie aus Quellen wie Umgebungstemperatur, Vibrationen oder Luftströmungen für mobile Geräte mit geringer Leistung gewonnen.Dieses Konzept wird auch beim Hand-/Fußschalter ZerØ-Power Switch eingesetzt. Die benötigte Energie wird durch den Schaltvorgang und die dabei aufgewendete Druckkraft selbst gewonnen. Eine externe Stromversorgung wird überflüssig. Dies macht den ZerØ-Power Switch absolut wartungsfrei und pflegeleicht. Vor allem im medizinischen Bereich und in der mikrobiologischen, molekularbiologischen Forschung werden wiederverwendbare, temperaturstabile Gerätschaften autoklaviert oder in speziellen Spülmaschinen gereinigt. Diesen Verfahren zur Keimabtötung und allen gängigen Reinigungsmethoden kann der ZerØ-Power Switch problemlos unterzogen werden.In der einfachsten Ausführung ist der ZerØ-Power Switch als Ein-Aus-Schalter erhältlich. Durch die Skalierbarkeit des Schalterkonzepts sind aber auch Multischalt- bzw. Mehrfachschalterfunktionen umsetzbar.ZerØ-Power Switch• „Energy Harvesting“: Somit ist kein Laden notwendig und Batterien werden überflüssig.• Kein Kabel: Daher keine Stolpergefahr, keine defekten Kontakte, keine Einschränkungen durch die Kabellänge.• Einfach zu reinigen und zu desinfizieren: Beständig gegenüber der Reinigung in Spülmaschinen und Autoklaven bis zu 134°C.• Keine Wartungskosten: Batteriewechsel und Wartung sind überflüssig.• Individuell anpassbar und skalierbar: Anpassbar an Ihre Corporate Identity in Form, Passung, Funktion und Ergonomie. Mehrfachschalterfunktionen, Bedienung mit Hand oder Fuß sowie acht und mehr Schalter sind möglich.



Bildinformation: ZerØ-Power Switch Hand-/Fußschalter für den medizinischen Bereich, Copyright acad group, Heilsbronn