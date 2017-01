(fair-NEWS)

Viele Muslime sagen, nur sie allein kämen in das Paradies. Alle anderen wären ewiglich verloren … kann das denn wirklich sein? Und weshalb sagen auch die Christen und die Juden, nur sie allein kämen in das Paradies? Ganz gleich, welchem Glauben du auch folgst, solange das Gute allem voransteht, wirst du nicht verloren sein. Beten wir für die Welt für mehr Frieden, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Gleichheit und Brüderlichkeit. Glaube an was du willst – doch entscheide dich für das Gute.Das neue Buch von Pinar Akdag soll dazu beitragen, das Verhältnis zwischen den Weltreligionen zu verbessern und Verständigung zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zu fördern. Verständigung beginnt mit Verstehen, Dialog mit den richtigen Fragen und überzeugenden Antworten. Lassen Sie sich entführen, erleben und empfinden Sie mit den Sinnen der Protagonistin.Erhältlich als Softcover (ISBN: 978-1-627845-79-3),gebundene Ausgabe (ISBN: 978-1-627845-80-9)oder als EBook (ISBN: 978-1-627845-81-6)Buchwebsite mit Leseprobe und Bestellmöglichkeit:universell-spirituelle-weisheiten.comDie Autorin:



Bildinformation: Universell spirituelle Weisheiten aus dem Herzen einer Muslimin – Pinar Akdag