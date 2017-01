PAYA PR übernimmt PR-Repräsentanz für Jumeirah Vittaveli

(fair-NEWS)

Malediven, 4. Januar 2017: Zum fünften Jahrestag des Bestehens verkündet das Luxus-Resort Jumeirah Vittaveli die Zusammenarbeit mit der Agentur PAYA PR im deutschsprachigen Raum. PAYA PR wird das für seinen zwanglosen Luxus bekannte Resort zukünftig dabei unterstützen, sein unvergleichliches Angebot für Familien und Paare in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannter zu machen.Jumeirah Vittaveli liegt auf der wunderschönen Insel Bolifushi im Süd-Malé-Atoll, anmutig eingebettet in einer glasklaren Lagune und verfügt über eines der aktivsten und belebtesten Hausriffs der Malediven. Das Abenteuer beginnt für die Gäste bereits mit dem 20-minütigen Transfer vom internationalen Flughafen Malé. Dieser erfolgt mit einem auf den Malediven einzigartigen motorisierten Highspeed-Katamaran.Egal ob für einen intimen Urlaub zu zweit oder einen entspannten Familienurlaub, Vittaveli bietet dezenten Luxus und vielfältige Möglichkeiten, besondere Momente für sich und seine Liebsten zu kreieren. Als besonderes Highlight für Taucher und Schnorchler gelten beispielsweise die fünf Schiffwracks in unmittelbarer Nähe des Resorts.Das Resort kombiniert geschickt modernes Hoteldesign mit gestalterischen Elementen eines traditionellen Fischerdorfes der Malediven. Alle 89 Villen und Suiten verfügen über einen eigenen Pool, direkten Zugang zum Strand oder der Lagune und werden durch ein einmaliges Lichtkonzept in eine stimmungsvolle Wohlfühloase verwandelt. Viele der großräumigen Villen sind insbesonders auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern zugeschnitten.Im März 2017 eröffnet Jumeirah Vittaveli mit der Royal Residence das ultimative Wohnerlebnis für Gäste mit besonders exklusivem Geschmack. Auf 3.500m² können Gäste mit Familie und Freunden das unvergleichliche Gefühl auf einer Privatinsel zu wohnen, genießen. Jumeirah Vittaveli lässt hinsichtlich Ausstattung und Service keine Wünsche offen.Das kulinarische Angebot wird auf der Insel mit sechs Restaurants und Bars höchsten Ansprüchen gerecht. Das von der indischen Küche inspirierte Restaurant Swarna wurde kürzlich als eines der besten indischen Restaurants in Asien ausgezeichnet. Weiter haben Gäste die Möglichkeit von dem abwechslungsreichen „Dining by Design“ Konzept Gebrauch zu machen. So können Gäste beispielsweise ein Frühstück am Strand bei Sonnenaufgang genießen oder ein intimes Essen zu zweit auf einer abgelegen Sandbank erleben. Jedes Essen wird dazu auf die Bedürfnisse des Gastes zugeschnitten und somit unweigerlich zum unvergesslichen kulinarischen Höhepunkt.Das von prächtiger Vegetation umgebene Talise Spa bietet ein umfangreiches Programm an Behandlungen, bei welchen ausschließlich rein biologische und natürliche Produkte verwendet werden, wie das von der Insel stammende, hauseigene Kokosöl. Gäste können sich wahlweise in Behandlungsräumen inmitten des Gartens oder über dem Wasser verwöhnen lassen. Tägliche Yoga- und Fitnesskurse runden das Spa-Angebot ab.Das Jumeirah Vittaveli hält für seine Gäste umfangreiche Aktivitäten bereit. Neben vielfältigen Wassersportarten lädt die Insel unter anderem zu Radtouren und Golfabschlägen auf das Meer ein (die Golfbälle lösen sich im Meerwasser zu Fischfutter auf). Mit Schatzsuchen, einem separaten Kinder-Pool und nicht zuletzt einem der größten Kinderclubs der Malediven ist auch für den Spaß der jüngeren Gäste gesorgt.Im Dezember 2016 feierte Jumeirah Vittaveli sein fünfjähriges Bestehen. Dazu erwartet die Gäste ein außergewöhnliches Programm. Um Paaren und Familien stetig das bestmögliche Paradies zu bieten, hat sich das Resort anlässlich des Jubiläums ein Angebot der Extraklasse ausgedacht. Dieses richtet sich an Paare oder Familien, die gerne einen außergewöhnlichen Jahrestag oder besondere Familienfeierlichkeiten im paradiesischen Umfeld erleben möchten.Das Angebot inkludiert viele einzigartige Highlights wie eine freistehende Ocean Villa, ein tägliches Champagner-Frühstück auf der hauseigenen Terrasse, unvergessliche kulinarische Momente durch „Dining by Design“, eine Fahrt auf der privaten Yacht dem Sonnenuntergang entgegen, einen Flug mit einem Wasserflugzeug über die atemberaubende Szenerie der Malediven und anschließendem Picknick auf einer einsamen Sandbank sowie viele weitere unvergessliche Highlights.Insgesamt belaufen sich die Kosten des Angebots für fünf Nächte, für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren auf circa 53,000 €. Gültigkeit ab sofort bis zum 31. Dezember 2017. Für weitergehende Informationen und Reservierungen kontaktieren Sie uns unter: +960 664 2020 oder per Mail: JVMreservations@jumeirah.com.



Bildinformation: Jumeirah