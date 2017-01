Rhetorik Training mit den Profis in der Deutschen Rednerschule

(fair-NEWS)

Rhetorik Training für SieRhetorik ist ein Thema von wachsender Bekanntheit und deswegen bieten wir nicht nur für einzelne Schüler Einblick in die Kunst der Rhetorik, sondern auch für Gruppen. Neben vielen Seminaren für Redner bieten wir zusätzlich für Firmen die Möglichkeit an, ihre Mitarbeiter zu schulen. Diese Seminare können entweder im Unternehmen selbst oder in der Rednerschule abgehalten werden. Die Inhalte werden dabei individuell gewählt und anhand von Seminaren, Coachings oder Beratungen vermittelt. Ziel dabei ist es Inhalte zu lehren, die zu der Unternehmenskultur der Firma passen.Der Erfolg eines Unternehmens kann durch Rhetorik unterstützt werden. Rhetorisch versiertes Personal ist besser in der Lage, eindeutige Ziele zu formulieren, Kommunikationsflüsse zu strukturieren und zu leiten und Kunden von Ideen zu überzeugen.Rhetorik korrekt beherrschenWas macht eigentlich einen guten Redner aus? Ein guter Redner zu sein, heißt nicht nur die Rhetorik zu beherrschen, sondern die Rede selbst muss ebenfalls überzeugen. Mit unserem Seminar rund ums Redenschreiben lernen Sie nach allen Regeln der Kunst Inhalte zielgruppengerecht und aufmerksamkeitsstark zu verpacken: „Manuskript“. Das zweite Seminar „Flotte Feder“ konzentriert sich darauf, der Rede, Einladung oder Werbeanzeige mehr Kreativität zu verleihen.In all unseren Seminaren stehen Ihnen fachlich versierte Mitarbeiter zur Seite. Sie kommen aus den Bereichen der Sprachwissenschaften, Sprachtherapie, Soziologie, Ökonomie oder der Rhetorik selbst.Rhetorik lernen in BerlinWas treibt uns an? Was ist unsere Motivation? Rhetorik und alles was dazu gehört, bildet unseren Mittelpunkt und unsere Motivation. Wir versuchen Ihnen unser Wissen durch praktische Übungen zu vermitteln. Dabei greifen wir auf unsere umfassenden Erfahrungen zurück, die wir seit 1978 sammeln und weitergeben durften. Willy Brandt, Kurt Biedenkopf, Joschka Fischer oder Sigmar Gabriel sind einige bekannte Persönlichkeiten, die mit uns in Kontakt traten. Sie wurden für besondere rhetorische Leistungen mit dem Goldenen Mikrofon ausgezeichnet. Aber nicht nur Politiker können unser Angebot in Anspruch nehmen. Auch für Menschen und Unternehmen aus der Wirtschaft kann die Rhetorik ein geeignetes Mittel zum Zweck sein!Wenn wir Sie neugierig machen konnten oder Sie weitere Fragen haben: http://deutsche-rednerschule.de/