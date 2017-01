Martin Stadtfeld – Konzerte Mozart und Chopin ab Januar 2017

(fair-NEWS)

Der vierfache ECHO-Klassik-Preisträger Martin Stadtfeld ist im Konzert- und Tonträgerbereich bestens vertreten. Das Jahr 2017 beginnt er mit einer Tournee durch Deutschland und die Niederlande – im musikalischen Gepäck u.a. die Programme zweier seiner zuletzt veröffentlichten, viel beachteten CD-Aufnahmen: Zum einen Wolfgang Amadeus Mozarts „Londoner Skizzenbuch“ und die Klavierkonzerte KV 37 sowie KV 271 („Jeunehomme“) mit dem Mozarteumorchester Salzburg unter Ivor Bolton (Doppel-CD, 2015) und zum anderen Frédéric Chopins Etüden-Sammlungen op. 10 und op. 25, mit eigenen Improvisationen (Nov. 2016). Tour-Auftakt ist am 13. Januar 2017 mit Werken von Bach und Chopins Etüden in Fellheim, weitere Stationen sind Würzburg (18.01.), Heerlen (NL, 31.01.), Bonn (29.03.), Karlsruhe (30.03.), Polling (31.03.) und das Münchner Prinzregententheater (02.04.). Mozarts Klavierkonzerte KV 37 und KV 271 kommen am 12./13. Februar mit dem Staatorchester Stuttgart unter Thomas Sanderling in der Liederhalle Stuttgart zu Gehör.Martin Stadtfeld hat sich als herausragender wie unkonventioneller Bach-Interpret einen Namen gemacht. Auch Frédéric Chopin nähert er sich nicht durch eine romantische Sicht, sondern über Johann Sebastian Bach. „Wenn ich Chopins Etüden spiele, sehe ich eine starke Verbindung zu den Präludien von Bach: die Idee, einen einzigen Gedanken einem Werk zugrunde zu legen und diesen in aller Stringenz auszuarbeiten. Für mich ist der Zyklus eine klare Antwort auf das ‚Wohltemperierte Klavier‘, wie auch Chopins Umgang mit der Chromatik zeigt“, so der Pianist. Chromatik und Choral – für Martin Stadtfeld zwei wesentliche Merkmale von Chopins Zyklus, und zugleich Inspirationsquelle für eigene Zwischenspiele. „Die Improvisationen sind wie kleine Oasen, Momente der Erholung zwischen den ungemein dicht gewobenen Etüden, an deren Anfang und Ende derselbe Akkord steht.“Mit großer Freude blickt Martin Stadtfeld zudem auf die Uraufführung eines „dritten Klavierkonzerts“ von Chopin, eine Orchestrierung des Allegro de concert op. 46 und des Bolero op. 19. Dafür hat sich der Komponist, Musikwissenschaftler und Dirigent Timo Jouko Herrmann Skizzen von Chopin angenommen, der dieses Werk nicht vollendet hat – vermutlich weil er dafür nicht die Notwendigkeit sah. Zum ersten Mal kommt das Œuvre am 11. März in der Heimatstadt der Heidelberger Sinfoniker unter der Leitung von Timo Jouko Herrmann zu Gehör. Für Martin Stadtfeld ist es eine Ehre, mit dieser Realisation dem Bild Chopins einen Mosaikstein hinzuzufügen. Die Aufführung einer Neufassung von Bachs Goldberg-Variationen – zum ersten Mal am 22. Januar in Shanghai – ist ein weiterer Höhepunkt. Die von Martin Stadtfeld erstellte Version enthält zusätzlich 14 Kanons, die erst 1976 in Bachs Handexemplar der Variationen gefunden wurden. Für den Pianisten ist es seit Jahren ein faszinierender Gedanke, dass Bach mit dem Material bei Veröffentlichung noch nicht fertig war und spekuliert, dass diese Kanons zum Werk gehören. Zudem setzt er die Lesereise mit Iris Berben fort, bei der zu Gedichten von Selma Meerbaum-Eisinger Musik von Schubert, Schumann und Bach erklingt. (u.a. 04.02. Regensburg und 05.02. Esch-sur-Alzette, LU). www.martinstadtfeld.de Martin Stadtfeld – Konzerte mit CD-Programmen13. Januar 2017 – Fellheim (Ehemalige Synagoge), 20.00 UhrJohann Sebastian Bach: Das Musikalische OpferFrédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld18. Januar 2017 – Würzburg (Hochschule für Musik), 19.30 UhrJohann Sebastian Bach: 12 Variationen über ein Thema Friedrichs II.Frédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld31. Januar 2017 – Heerlen, NL (Theater), 20.30 UhrJohann Sebastian Bach: 12 Variationen über ein Thema Friedrichs II.Frédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld12. Februar 2017 – Stuttgart (Liederhalle), 3. Sinfoniekonzert, 11.00 Uhr13. Februar 2017 – Stuttgart (Liederhalle), 3. Sinfoniekonzert, 19.30 UhrWolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 1 F-Dur KV 37Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 9 Es-Dur KV 271 („Jeunehomme“)Staatsorchester Stuttgart, Thomas Sanderling29. März 2017 – Bonn (Beethoven-Haus), 20.00 UhrJohann Sebastian Bach: Chaconne aus der Partita Nr. 2 d-Moll für Violine solo BWV 1004 (Bearbeitung: Martin Stadtfeld)Ludwig van Beethoven: Klaviersonate f-Moll op. 57 (Appassionata)Frédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld30. März 2017 – Karlsruhe (Konzerthaus Kongresszentrum), 19.30 UhrJohann Sebastian Bach: Das Musikalische OpferFrédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld31. März 2017 – Polling (Bibliothekssaal), 19.30 UhrJohann Sebastian Bach: 12 Variationen über ein Thema Friedrichs II.Frédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin Stadtfeld02. April 2017 – München (Prinzregententheater), 11.00 UhrJohann Sebastian Bach: 12 Variationen über ein Thema Friedrichs II.Frédéric Chopin: Etüden op. 10 und op. 25 – Improvisationen Martin StadtfeldMartin Stadtfeld – Neueste Alben (Sony Classical)Chopin+ (VÖ: 04.11.2016)Frédéric Chopin: Etüden op. 10Frédéric Chopin: Etüden op. 25Martin Stadtfeld: ImprovisationenProdukt-Nr.: 88985369352Mozart (VÖ: 11.09.2015)Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzerte Nr. 1 F-Dur KV 37 und Nr. 9 Es-Dur KV 271 („Jeunehomme“)Mozarteumorchester Salzburg, Ivor BoltonWolfgang Amadeus Mozart: Londoner SkizzenbuchProdukt-Nr.: 88875076842