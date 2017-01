Die Digitalisierung des Interim Managements

(fair-NEWS) Nun soll also eine der letzten Bastionen im Recruiting von Fach- und Führungskräften fallen. Die Vermittlung von Freiberuflern, Interim Managern und Unternehmensberatern steht kurz davor, dem digitalen Kolbenfrass zum Opfer zu fallen. Wohlgehütete Datenbanken der Provider und elitäre Netzwerke - alles zukünftig nichts mehr wert. Längst haben eigens hierfür programmierte Algorithmen die Suche und Vorauswahl der passenden Kandidaten übernommen. Die Margen der Provider brechen zusammen, wie Kartenhäuser im Sturm. Die Einkaufsabteilungen jubilieren und die Vermittler ersaufen in ihren eigenen Tränen. Schöne neue Welt.



Schreckens-Szenarien haben eines gemeinsam. Je marktschreierischer sie daher kommen, desto mehr lohnt sich der Blick auf das, was tatsächlich passiert. Und da müssen wir zunächst einmal feststellen, dass wir es hier vorliegend nicht mit einem neuen Phänomen zu tun haben. Die Digitalisierung der Kandidatenauswahl soll etwas Neues sein? Ich bitte Sie ... Jedes Recruitingsystem der letzten 10 Jahre kann das, sofern die Daten vorab halbwegs sauber hinterlegt wurden. Und wenn man sich automatisierte Plattformen wie upwork.com anschaut, dann stellt man zudem fest, dass uns der Wettbewerb jenseits des Atlantiks (wieder einmal) Jahre voraus ist. Was hier aber von Hamburg bis München zu einem deutlich vernehmbaren Zähneklappern führt ist die Tatsache, dass dieser international längst etablierte Trend inzwischen so viel Rückenwind hat, dass es selbst in der deutschen Komfortzone ungemütlich wird. Und ich möchte das Ergebnis auch gleich vorweg nehmen. Wer bis jetzt nicht aufgewacht ist, der kann ruhig liegen bleiben. Der Zug ist nämlich längst aus dem Bahnhof raus. Der Wandel hat bereits begonnen.



