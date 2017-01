Rohrumformung mit automatischer Werkzeugerkennung

(fair-NEWS)

Werkstücke einer speziellen Bauart sind immer wieder aufs Neue gefragt. Ob für die Erstfertigung oder die Wiederholungspräzision: Für eine effektive Umsetzung beim Rohre umformen braucht es die Sicherheit der exakten Parameter. Die Lösungsfinder von <a href="www.transfluid.net/de/">transfluid</a> haben deshalb für die Rohrumformung eine Lösung mit automatischer Werkzeugerkennung entwickelt. Die neue axiale Rohrumformmaschine t form REB 645 ermöglicht so eine Rohrbearbeitung mit schnellen Werkzeugwechseln für komplexe Geometrien und extreme Umformgrade.Vom Barcode zum besseren ErgebnisGestartet wird die Rohrumformung mit einem Barcode-Scan-System. Darüber können die Bearbeitungsdaten eines Rohres mit individuellem Strichcode einfach eingelesen werden - beispielsweise für eine Endenumformung. Sämtliche Werkzeuge der mit sechs Umformstufen ausgestatteten Rohrumformmaschine verfügen dafür über Sensoren (RFID). So ist sichergestellt, dass das richtige Programm und die passenden Werkzeuge bereitstehen. Detektiert die automatische Überprüfungseinheit ein falsches Werkzeug, zeigt das Bedienungspanel mit Datenspeicher diese Information sofort an. Hier wird auch die Kennzeichnung für das richtige Werkzeug für den Austausch angegeben. Über das praktische Schnellwechselsystem der transfluid-Lösung mit Gabel zum Fixieren und Arretierbolzen zur Befestigungssicherung, kann der Maschinenbediener das Werkzeug unmittelbar austauschen und anschließend die Rohrendenumformung exakt umsetzen.Mit Sicherheit flexibelDie REB 645 ermöglicht die axiale Rohrumformung mit einem Durchmesser von 6 bis 45 mm. Über einen Servomotor wird die Werkzeugfolge horizontal und vertikal positioniert. Darüber hinaus sind Rollierstationen für spezifische Rohrmformungen integrierbar. Die Rohrumformmaschine kann auf Wunsch mit elektrischen oder hydraulisch numerischen Antrieben ausgestattet werden. Für extrem kurze Zykluszeiten ist es ebenfalls möglich, die Umformverfahren schrittweise in Transferanlagen auszuführen. Mit der neuen Rohrumformmaschine sorgt transfluid so für noch sicherere Prozesse und mehr Flexibilität für individuelle Anforderungen.



Bildinformation: Alle Werkzeuge der t form REB 645 von transfluid verfügen über Sensoren (RFID). (Bildquelle: transfluid)