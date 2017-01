Streamo IT Consulting bietet IT-Arbeitsplätze “as a Service”

(fair-NEWS) Das Thema Cloud ist in der IT-Welt nicht mehr weg zu denken. Für Software-Lösungen gibt es bereits verschiedenste „as a Service“ Modelle. Nun bietet Streamo IT Consulting auch Hardware zum Mieten statt Kaufen an. Mit Workplace-as-a-Service sparen Unternehmen Ressourcen und profitieren von zahlreichen weiteren Vorteilen. Unternehmen haben die Möglichkeit sich Ihren kompletten persönlichen Arbeitsplatz individuell zusammen zu stellen und bezahlen nur, was sie nutzen. Monatlich und ohne Vorab-Investitionen. Besonders für Firmen mit begrenzten IT-Ressourcen ist dieses Angebot attraktiv, da die Kosten transparent und kalkulierbar sind. Zudem können Anwender von der aktuellsten Hard- und Software Gebrauch machen, ohne sich Gedanken über Verlust oder Beschädigungen machen zu müssen.

„Gerade kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von diesem Angebot“, so Sebastian Bos, Geschäftsführer der Streamo IT Consulting GmbH. „Anzahl und Ausstattung der Arbeitsplätze passen sich flexibel den Unternehmensbedürfnissen und dem -wachstum an.“

Die Hardware lässt sich zudem flexibel mit Software wie z.B. Microsoft Office 365 oder Dienstleistun-gen bündeln. Neben bereits fertigen Bundles, bietet die Streamo IT Consulting ganz individuelle auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittene Pakete an, so z.B. mit Backup aaS oder Security aaS.