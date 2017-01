ZeitLager mit Self Storage Award Q-Bix ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Der Verband Deutscher Self Storage Unternehmen (VDS) hat das Münchner Self Storage Unternehmen ZeitLager aktuell mit dem Q-Bix 2016 in der Kategorie „Außerordentliche Leistungen“ geehrt.München, im Januar 2017 – Der Verband deutscher Self Storage Unternehmen e.V. (VDS) verleiht jedes Jahr im November den deutschen Self Storage Award Q-Bix an Mitglieder, die herausragende Leistungen erbracht haben. Unter den Gewinnern von 2016 ist auch der Münchner First Elephant Partner ZeitLager. Das Team der Filiale in der Boschetsrieder Straße 129 – einem von vier ZeitLager Standorten – mit dem Preis in der Kategorie „Außerordentliche Leistungen“ geehrt. Ausgezeichnet wurden neben dem Filialleiter Rudolf Fiedler auch die Mitarbeiterinnen Kyra Thaysen und Oksana Hollweck.ZeitLager Filiale überzeugt durch besten KundenserviceZur Begründung der Preisvergabe an die ZeitLager Self Storage GmbH sagt Christian Lohmann, Verbandsvorsitzender des VDS: „Das Filialteam des Münchner Standortes Boschetsrieder Straße 129 hat sich durch eine insgesamt vorbildliche Filialführung ausgezeichnet. Dazu zählen neben außergewöhnlicher Leistungen bei Zahlungsmoral, Auslastung und Servicequalität, auch die hohe Kundenzufriedenheit sowie die durchweg sehr positiven Vermietungszahlen. Darüber hinaus haben sich die Mitarbeiter durch ein lösungsorientiertes, besonderes Engagement für ihre Kunden hervorgetan.“Die im Stadtteil München Süd gelegene ZeitLager Filiale wurde im November 2007 eröffnet. Aktuell verfügt sie über rund 800 Lagerabteile in Größen von einem bis zu 40 Quadratmetern. Mit seinen sicheren, sauberen und trockenen Lagerräumen erfüllt der Standort alle Anforderungen nach DIN EN 15696. Über diese grundlegenden Self Storage Standards hinaus bietet das Filialteam seinen Kunden zahlreiche Zusatzleistungen an, wie beispielsweise die Waren- und Paketannahme oder Car und Wein Storage.Auch Thomas Fischer, einer der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter von ZeitLager, freut sich gemeinsam mit seinem Team über den Q-Bix: „Wenn unsere Mitarbeiter das ganze Jahr über solch hervorragende Leistungen erbringen, dann ist die Anerkennung durch einen externen Preis eine großartige Sache und macht das gesamte Unternehmen stolz.“Das Team Boschetsrieder Straße hat sich in der Vergangenheit wiederholt durch individuelle Lagerlösungen für einzelne Kunden ausgezeichnet. So wurde z.B. eine spezielle Einlagerungsmöglichkeit für Flugdrachen (Hangglider) geschaffen. Eine bisher nicht nutzbare Fläche über einer Einfahrt musste dafür extra umgebaut werden. Das Filialteam hat die gesamte Projektleitung von der Konzeption über die Baubeaufsichtigung bis hin zum Marketing eigenständig übernommen.Über First ElephantDie First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant ( www.firstelephant.de/ ) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.Am 17. April 2015 gegründet, betreut die First Elephant Self Storage GmbH aktuell über 13 Standorte mit mehr als 5.500 modernen Lagerboxen auf einer Gesamtfläche von ca. 57.000 m².Partner werden kann jeder, der hierzulande ein Selbstlagerzentrum betreibt oder der sich mit dem Gedanken trägt, ein Self Storage Lagerhaus im Sinne der DIN EN 15696 zu bauen oder betreiben.



Bildinformation: Münchner ZeitLager Self Storage mit Q-Bix Award 2016 ausgezeichnet