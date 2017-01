Ausgezeichnete Kopfkissen

(fair-NEWS)

Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. hat Kopfkissen in der Größe 40 x 80 cm mit DACRON® Comforel® Faserbällchen-Füllung für ihre rückenschonende Wirkung und Stützfähigkeit im Kopf- und Nackenbereich mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Dabei handelt es sich nicht um klassisch vorgeformte Nackenstützkissen, sondern um konventionelle Kopfkissen.Comforel® sind speziell dreidimensional geformte Polyester-Faserbällchen. In den damit befüllten Kissen passen sich Tausende von Faserbällchen die ganze Nacht hinweg kontinuierlich den Kopf- und Nackenbewegungen an und vermeiden so Verspannungen, die sich auch auf den Rücken auswirken können.Die Kopfkissen in den Trendgrößen 40 x 80 cm sind geprüft und empfohlen von dem Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.Auch in unterschiedlichen Schlafpositionen sorgen die Kissen dafür, dass Kopf- und Nackenregion ihre natürliche Form annähernd beibehalten und gezielt unterstützt werden. Zudem wird auch das subjektive Komfortbedürfnis befriedigt. Der Schläfer fühlt sich wohl mit seinem Kopfkissen. Dank des angebrachten Reißverschlusses lässt sich die Füllmenge und damit die Weichheit und Stützeigenschaft des Kissens entsprechend den persönlichen Schlafgewohnheiten, auch nach längerer Nutzung, individuell einstellen.Kopfkissen mit Comforel® Faserbällchen-Füllung sind an dem farbigen und nummerierten Markenetikett zu erkennen. Dieses Markenetikett garantiert, dass es sich hierbei um ein lizenziertes Erzeugnis von DACRON® Schlafkomfort handelt, das von führenden Bettwarenproduzenten hergestellt wurde und strengen Qualitätsvorgaben entspricht, was sowohl das Füllmaterial als auch das komplette Kopfkissen betrifft.Die Original Faserbällchen sind sehr leicht, weich und pflegefreundlich. Die Kopfkissen können in der Maschine bis 60 °C gewaschen werden und sind trocknergeeignet. Die Pflegehinweise des Herstellers sollten dabei beachtet werden. Auch können die Kopfkissen immer wieder frisch aufgeschüttelt werden.Kopfkissen mit DACRON® Comforel® Faserbällchen Füllungen sind im Fachhandel, Möbelhäusern, bei Bettwaren-Ketten und im Versandhandel erhältlich.Nähere Informationen unter www.kissen-info.de



Bildinformation: Geprüft und empfohlen