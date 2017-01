VIVITEK AUF DER ISE 2017 INNOVATIVE AV-LÖSUNGEN FÜR VIELFÄLTIGE ANSPRÜCHE

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Vivitek, führender Hersteller von innovativen audiovisuellen Präsentationsprodukten, zeigt auf der ISE in Halle 5-R55 sein breites Spektrum an Lösungen. Die Bandbreite reicht von neuen Projektoren über LED-/LCD-Walls bis hin zu Collaboration-Tools. Damit adressiert Vivitek Unternehmen jeder Größenordnung sowie öffentliche Einrichtungen und deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab.Im Bereich der Projektoren präsentiert Vivitek eine Range, die helle und gestochen scharfe Bilder mit Auflösungen von WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) bis hin zu 4K (3.840 x 2.160 Pixel) liefern, inklusive Modellen mit Laserlichtquellen. 4K entspricht hierbei der vierfachen HD-Auflösung und sorgt für originalgetreue, lebendige und detailreiche Bilder. Ein weiteres Highlight auf dem Stand R55 in Halle 5 werden die LED- und LCD-Videowall-Lösungen der Delta Group sein, die die ganze Breite an Möglichkeiten von Digital Signage Anwendungen zeigen.Mit den NovoConnect-Lösungen trifft Vivitek die starke Nachfrage nach einfach zu bedienenden Collaboration-Tools für Education- und Businessanwendungen. Diese kostengünstigen und einfachen Systeme erlauben die kabellose Zusammenarbeit in kleinen Gruppen. Die Teilnehmer können ihre eigenen Smartphones, Tablets oder Notebooks ganz einfach kabellos verbinden, um so Dokumente oder andere Inhalte auf einem großen Display anzeigen zu lassen, gemeinsam zu bearbeiten und auszutauschen.Das nächste Highlight ist die Digital Signage Lösung NovoDS. Sie bringt Informationen genau dorthin, wo sie benötigt werden: am POS/POI, an Rezeptionen oder Meeting-Points in stark frequentierten öffentlichen Bereichen oder in Unternehmen. NovoDS ist einfach zu installieren, zu konfigurieren und kombiniert Text, Bilder, Video oder Web-Content so, dass sie den Betrachtern ein echtes Erlebnis vermitteln.Weitere Informationen unter <a href="www.vivitek.de">www.vivitek.de</a>.



