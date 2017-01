Freie Presse Chemnitz ab Mai mit prisma

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 09. Januar 2017. Ab Mai 2017 liegt prisma auch der größten regionalen Tageszeitung in Ostdeutschland, der Freien Presse Chemnitz, bei. Die Freie Presse Chemnitz hat aktuell eine Auflage von rund 234.000 Exemplaren. Zeitgleich wird das sächsische Medienhaus der 50. Gesellschafter des etablierten Programm-Supplements.„In den vergangenen zwei Jahren konnten wir sukzessive deutschlandweit neue Trägertitel und Gesellschafter gewinnen - keinen einzigen Titel haben wir derweil verloren. Unser Fokus liegt darauf, durch mehr Trägerzeitungen zusätzliche Reichweiten für unsere Anzeigenkunden zu generieren. Die Strategie geht auf - entgegen dem allgemeinen Auflagentrend können wir mit prisma wachsen. Das hilft uns im Werbemarkt ungemein und ist ein großer Wettbewerbsvorteil“, sagt Christina Esser, Geschäftsführerin von prisma. Durch den aktuellen Titelgewinn wächst die Auflage von prisma ab Heft 18 welches am 02.05. erscheint um mehr als sechs Prozent, im Osten sogar um über 17 Prozent. „Wir sind damit auf dem Weg zur klaren Nummer 1 im Osten“, führt die prisma-Chefin weiter aus. Ein mehr als gutes Ergebnis.Immer mehr Tageszeitungen vertrauen prisma, sie sind überzeugt vom redaktionellen Konzept sowie von Umfang und Qualität der Empfehlungen. prisma führt die Tageszeitungsleser sicher durch den Informations-Dschungel.Bereits zum 01.01.2017 konnte prisma den Pfälzischen Merkur gewinnen, nachdem in den beiden Vorjahren unter anderem die Saarbrücker Zeitung, die Ludwigsburger Kreiszeitung und der Oranienburger Generalanzeiger gewonnen wurden.



