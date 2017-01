Immobilienmarktbericht München Fürstenried-Maxhof

(fair-NEWS)

Fürstenried zählt zu den südlichsten Stadtteilen von München und dazu gehört Fürstenried-Ost, Fürstenried-West und auch die Siedlungen Kreuzhof, Neuforstenried und der Ort Maxhof. Fürstenried ist zum großen Teil aus Wohnbauten aus den 50er und 60er Jahren zusammengesetzt und gilt genau wie Forstenried als "Trabantenstadt". Prägend für diese Ansicht ist das Sparkassenhochhaus, das bei der Einweihung 1962 das größte Wohnhaus in Bayern war. Das Fürstenrieder Schloss ist als "Klein-Nymphenburg" weit weniger bekannt. Im Maxhof findet man kleinere Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Viele Geschäfte, Praxen und Gaststätten, die sich um die U-Bahnstation Fürstenried-West reihen, bilden das Zentrum dieses Viertels.Quadratmeterpreise und Immobilienpreise in <a title="Immobilienmakler Fürstenried-Maxhof" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-fuerstenried-maxhof/">Fürstenried-Maxhof</a>:Angebotspreise 2016:Häuser:Für das Gebiet Fürstenried-Maxhof wurden übers Jahr insgesamt 33 Verkaufsangebote für Häuser gezählt. Die Preise im Segment Hausverkauf sind dabei im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 % angestiegen.Aktuell wird für ein Einfamilienhaus bzw. Villa in Fürstenried bei 200 m² (der Großteil der entsprechenden Objekte hatte ca. 200 m²) im Schnitt etwa 1,6 Mio. EUR verlangt.Doppelhaushälften erreichen bei 140 bis 185 m² Fläche durchschnittlich 1,25 Mio. EUR, größere Doppelhaushälften gibt es im Segment 260 bis 270 m² für durchschnittlich 1,5 Mio. EUR.Reihen- bzw. Reiheneckhäuser kosten bei 100 bis 130 m² durchschnittlich rund 700.000 EUR, bei 140 bis 160 m² ist mit durchschnittlich ca. 1,15 Mio. EUR zu rechnen.Eigentumswohnungen:Im Bereich Wohnungsverkauf wurden 146 Verkaufsofferten registriert. Die Preissteigerung fällt im Bereich Eigentumswohnungen durchschnittlich geringer aus, liegt bei gebrauchten Wohnungen bei ca. 5 % Steigerung zum Vorjahr, neu gebauten Wohnungen waren z. T. sogar günstiger als im Vorjahr. Trendmäßig bleibt Fürstenried damit sogar etwas hinter Gesamt-München zurück. Beispielsweise kosteten Wohnungen mit 40 bis 60 m² durchschnittlich rund 305.000 EUR und mit 80 bis 100 m² ca. 540.000 EUR. Bei 150 m² war mit durchschnittlich etwa 1 Mio. EUR zu rechnen.Tatsächliche Verkaufspreise 2015:In guten Wohnlagen Münchens, die man auch in Fürstenried überwiegend antrifft, bewegten sich die Quadratmeterpreise beim Wohnungsverkauf bei neuen Wohnungen durchschnittlich bei ca. 6.800 EUR (+/- 20 % Preisspanne). Für bestehende Wohnungen lagen die Preise pro Quadratmeter bei etwa 5.800 EUR für 50er Jahre-Bauten, ca. 5.000 EUR für Objekte aus den 70er Jahren und bei rund 5.500 EUR für 90er Jahre-Bauten."Fürstenried-Ost sowie Fürstenried West bieten im Münchner Süden hauptsächlich zwei Immobilientypen: Eigentumswohnungen, die um die 70er Jahre herum gebaut wurden und Häuser für Familien. Im Maxhof sind eher kleinere, häufig auch neuere Mehrfamilienhäuser und ebenso wieder Häuser für Familien, wie beispielsweise Doppelhaushälften, Bungalows usw. zu finden. Attraktiv ist hier die Kombination von U-Bahnnähe, Einkaufsmöglichkeiten und Forstenrieder Park.", so Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.Quellen: muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Immobilienpreise und Quadratmeterpreise für München Fürstenried-Maxhof aus den Statistiken des Jahresbericht 2015 des Gutachterausschusses München. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Immobilienmaklers aus München. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien