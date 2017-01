Vom Casino zum Naturwunder

(fair-NEWS)

bfs – Die legendäre „Mother Road“ auf einer original Harley Davidson zu befahren gilt als Traum vieler Motorradfans – den der Reiseveranstalter US BIKE TRAVEL mit einer organisierten 13-tägigen Erlebnis-Tour von Las Vegas zum Grand Canyon erfüllt. Neben der Glücksspiel-Metropole und einem der größten Naturwunder der Welt, das per Helikopter auch von oben bewundert werden kann, steht das Gefühl von Freiheit, mit dem Bike über die Straßen der Südstaaten zu brettern, im Mittelpunkt des Trips. Der Spezial-Reiseveranstalter hat sich in Sachen geführte Motorradtouren durch die USA und Kanada längst als Marktführer etabliert – wer seinen Traum gut organisiert leben will, kann den Trip ab 3510,- Euro pro Person unter www.us-bike-travel.com buchen.route66_us_bike_travel_bfsLangtext:Die legendäre „Mother Road“ auf einer original Harley Davidson zu befahren, gilt als Traum vieler Motorradfans. Der auf seinem Gebiet führende Reiseveranstalter US BIKE TRAVEL lässt diesen mit einer organisierten Erlebnis-Tour auf dem Motorrad von Las Vegas zum Grand Canyon wahr werden.bfs – Wer getreu dem Motto „born to be wild“ schon immer mal die Reifen auf den Straßen im Südwesten der USA quietschen lassen wollte, ist mit keinem Gefährt besser bedient als mit einer klassischen Harley Davidson. Einer der größten Träume vieler Biker ist in diesem Zusammenhang das Befahren der legendären Route 66, die sich mit rund 4000 Kilometern von Illinois bis zur amerikanischen Westküste schlängelt – nur wenige Straßen haben es zu mehr Bekanntheit geschafft als die „Mother Road“. Der auf geführte Motorrad-Touren in den USA und Kanada spezialisierte Reise-Veranstalter US BIKE TRAVEL ist auf diesem Gebiet Marktführer. Geschäftsführer Georgios Kefalas erklärt, was einen Roadtrip ausmacht, den man bei ihm bucht: „Der größte Unterschied zwischen unserer Urlaubsart und einer Pauschalreise ist der, dass man sich aktiv beteiligt – Motorradfahren ist eine der schönsten Sachen im Leben“.Zwischen Glamour und FreiheitIm Rahmen einer 13-tägigen organisierten Fahrt durch Nevada, Arizona und Utah bietet US BIKE TRAVEL ein einzigartiges Gefühl von Freiheit auf den Straßen Amerikas an. Die Reise beginnt in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas mit der Übernahme einer waschechten Harley Davidson samt Probefahrt über den weltberühmten Strip und führt in den folgenden Tagen an sämtlichen Sehenswürdigkeiten des Südwestens vorbei. „Wir haben die Programme perfekt auf einen Mix aus Fahrspaß und Erlebnis konzipiert“, unterstreicht Kefalas das Angebot. Entlang der aus zahlreichen Westernfilmen bekannten Eldorado Goldmine und des Hoover Dams bis hin zum Grand Canyon und Colorado River genießt man Hunderte von Kilometern heißen Asphalts. Gummi gibt man auf einigen Teilen der Strecke, ohne auch nur von einer einzigen Ampel aufgehalten zu werden – „Easy Rider“ lässt grüßen. Dennoch lohnt es sich, oft von der Maschine abzusteigen, denn hier warten überall ganz besondere Naturerlebnisse in den zahlreichen Nationalparks der Region. Die besonders niedrig angesetzten Gruppengrößen garantieren zudem ein Maximum an Erlebnissen. Auf einem Rundflug per Helikopter während des Sonnenuntergangs hat man beispielsweise eine besonders spektakuläre Sicht auf den Grand Canyon, während nordöstlich das weitläufige Monument Valley inmitten des Navajo-Nation-Reservats darauf wartet, entdeckt zu werden. Das Gebiet gilt als eine der berühmtesten Kulissen für Klassiker wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Der Teufelshauptmann“ aus der Goldenen Ära des Westernfilms.Ein professionelles Team im RückenAuf der 13-tägigen Erlebnis-Tour „Natural Wonder, Route 66 & Indian Spirit“ stellt der Veranstalter US BIKE TRAVEL nicht nur die Harley zur Verfügung, sondern auch ausgebildete, deutschsprachige Tourguides sowie Übernachtungen in Hotels und Motels entlang der Route. Dass der Veranstalter Träume erfüllt, hat übrigens auch Pro7 erkannt, und die Tour im Rahmen seiner Sendung „Lebe Deinen Traum“ vorgestellt. Wer genau das machen will, kann den Trip ab 3510,- Euro pro Person unter www.us-bike-travel.com buchen.Autor: bfsBilder: bfs / US BIKE TRAVEL GmbH & Co. KGGeführte Motorrad-Tour „Natural Wonder, Route 66 & Indian Spirit“Reiseablauf:1. Tag: Deutschland – Las Vegas2. Tag: Las Vegas – Motorradübernahme3. Tag: Las Vegas – Hoover Dam – Eldorado Goldmine – Laughlin4. Tag: Laughlin – Oatman – Seligman – Grand Canyon N.P.5. Tag: Grand Canyon N.P. – Page6. Tag: Page – Monument Valley – Mexican Hat7. Tag: Mexican Hat – Capitol Reef N.P. – Torrey8. Tag: Torrey – Escalante – Bryce Canyon N.P.9. Tag: Bryce Canyon N.P. – Zion N.P. – Mesquite10. Tag: Mesquite – Lake Mead – Las Vegas11. Tag: Las Vegas oder Alternativprogramm12. Tag: Rückflug13. Tag: Ankunft in FrankfurtLeistungen:– Direktflug mit Condor (Economy Class) ab/bis Frankfurt nach Las Vegas– alle europäischen und amerikanischen Flugsicherheitsgebühren– Kerosinzuschläge Stand 12/2016– Luftverkehrsabgabe für Flüge aus Deutschland– Willkommensgetränk– Flughafentransfers, Transfers vom Hotel zur Vermietstation und zurück– elf Übernachtungen in Motels/Hotels laut Reiseprogramm– zum Teil mit Frühstück– neun Tage Motorradmiete, Freimeilen, Haftpflichtversicherung, Zusatzfahrer, Vollkasko-Vesicherung mit SB 2000 USD, lokale Steuern– garantiert baujahraktuelle Maschinen von den Partnern Las Vegas Harley Davidson & Harley-Davidson Authorized Rentals– auf Anfrage sind auch Indian Modelle buchbar– TOP-SCHUTZ: Selbstbeteiligung: 0,00 EUR, 2 Millionen Euro Zusatz-Haftpflichtversicherung, Reifenpannenschutz– Roadside Assistance– US-DOT geprüfte Halbschalenhelme für Fahrer und Beifahrer– deutschsprachige Tourbegleitung durch erfahrene USA-Kenner– Begleitfahrzeug während der gesamten Motorradtour– exklusives Jahres-Tour-T-Shirt, Paket mit Landkarten und Reiseführer, Link zum kostenlosen Download der Bilder/Videos als ErinnerungTeilnehmer:Mindestens 12 Teilnehmer; im Falle eines Nichterreichens der Teilnehmerzahl ist unter Umständen eine Tour mit nur einem Tourguide möglichReisetermine:18. – 30.06.2017, 27.08. – 08.09.2017, 24.09. – 06.10.2017, 17.06. – 29.06.2018, 26.08. – 07.09.2018, 09.09. – 21.09.2018Preise:Sozia/Sozius im Doppelzimmer ab 3510,- € pro Person, Fahrer im Doppelzimmer ab 4795,- € pro Person, Fahrer im Einzelzimmer ab 5445,- € pro PersonBuchung & Information:US BIKE TRAVEL GmbH & Co. KGHauptstr. 2891341 RöttenbachTel.: + 49 9195 9392620-0Fax: + 49 9195 9392620-9E-Mail: mail@us-bike-travel.comWeb: www.us-bike-travel.com



