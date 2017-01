HECHTER Premium Kollektionsbericht Frühjahr | Sommer 2017

(fair-NEWS)

HECHTER, ist die „upgrade“ Business Linie aus dem Hause DANIEL HECHTER, Paris.Anzüge, Sakkos, Mäntel, Over-Jackets, in gehobener Qualität und hochwertigem Materialeinsatz, kombiniert mit einer „optisch wirkenden“ semi sartorialen Verarbeitung.Die Kollektionsaussage ist sehr wertig, unkompliziert, elegant und geradlinig in der Optik. Werthaltigkeit und Tradition in der Verarbeitung, dem Zuschnitt, den Konfektions- und Veredelungsprozessen kommen dem Träger entgegen, der Wert auf klassische Tradition legt und sich dabei auf dieselbe Weise aufgeschlossen und offen mit den daraus entwickelten neuen Trends der Moderne auseinandersetzt.Optiken von handgemachten Effekten, werden mittels AMF Kantenverarbeitung, Rosshaar-Plack und Heft-Stichen am Sakko vermittelt. Echt Horn-, Steinnuss- und Perlmuttknöpfe, geben einen gepflegten und hochwertigen „sophisticated Look“. Hemden- und eine Strickko llektion sowie sämtliche Herren-Modeaccessoires, komplettieren den „Executive Part“ der gehoben Business Welt der Marke HECHTER.Ein kleiner und feiner ergänzender Total Look Part für den „SMART FRIDAY“, der Tag in der Woche, der etwas weniger formell geprägt sein darf, und trotzdem einem „edlen und gepflegten leisure Anspruch“ genüge leistet, rundet das Angebot ab.Farben: 2 Lieferprogramme in Farbthemen: zurückhaltend , leise und sophisticated in greige, weiss und beige, deep & light blues, silbergrau bis aschgrau und einer Spur von nougatbraun und cognac!ANZÜGE HECHTERItalienische Super 100 – 120 – 130 Qualitäten sowie hochkarätige Zwirne in Schurwolle und Seiden-Blends namhafter Weber aus Biella. Natural Stretch in bi-elastischem Aspekt steht im uninahen Fokus.Der Schwerpunkt beruht auf Minimal Strukturen, ergänzt durch Nadelstreifen und Glenchecks.In sachlicher Moderne ein Anzugsmodell mit hoch gezogenem Crochet, in italienischer Impression mit einem schlanken Tailor-Ärmel und einer Schulter, die natürlicher und runder nicht mehr wirken kann. Ein Top Styling in Verbindung mit hohem Verarbeitungsaufwand und einem dadurch entstehenden Tragegefühl der „Extra Leichtklasse“. Die Hose mit schlankem Bein mit einer 38er Fussweite. Auch der topmodische Zweireiher mit Spitzfasson darf hier nicht fehlen!SAKKOS HECHTERHochkarätige, italienische Tuche in sehr feinen Mischungen aus Schurwolle/Leinen, Schurwolle/Baumwolle und Schurwolle / Seide .Melange- und Moulinégarne geben den sommerlichen Ton an. Im Trend ist dabei eine voluminöse und dennoch leichtgewichtige, stoffliche Impression die dem exklusiven Leisure-Outfit des Sakkos letzten Schliff gibt.Ein Fokus liegt in strukturierten Micro-Opticals und Glenchecks. Feine Flammengarne geben tiefe in der Stoffoptik, ergänzt durch circular gestrickte leichtgewichtige Volumenjerseys in neutralen Multicolors.Neu auch ein schlankes Sakko mit 2 AT und Brustleiste, konzentriert in der Ausstattung auf Ärmel- und Schulterfutter und damit dem sichtbaren natürlich wirkenden Verarbeitungsluxus der inneren Nahtverarbeitung. Ein flexibler Tragekomfort mit „sportivem Understatement“ ist dem Träger hier garantiert!OUTERWEAR / MÄNTEL HECHTERLeichtmantel in schlankem Schnitt und super Komfort mit der Material-Funktionalität eines Baumwoll-Taftstretches, mit hohem Tencelanteil und dadurch unglaublicher Weichheit. Hier verbindet sich Tailoring und Komfort mit Bequemlichkeit.Kurztrenchcoat mit neuer Länge von 84cm aus edlem Co/Tencel Feintwill. Auch bei dieser neuen Länge sind alle Trenchcoat-Attribute wie abnehmbare Epauletten und Ärmelgürtel verarbeitet!Wendeblouson mit nahtverdecktem Reißverschluss auf der einen und kontrastierendem Piping auf der anderen Seite getragen werden. Neutrale Farbigkeit aus einem supersoften high density Micro PES – einem Ultra-Leichtgewicht!Hosen HECHTER5-Pocket Denims in blue-black und black-black in „raw rinse Optik“ mit geradem Bein und einer Fussweite von 38cm.Leisure Trousers / Chinos in Oxfordstruktur als Stretch in cleaner und charmanter Garment Dye Optik. Herausgearbeiteten Details mit geradem Bein und einer 38er Fussweite.Hemden HECHTERFeinste Compact Cotton Stoffe, italienische TWO PLY`s, in smarten Dobby Strukturen, faux Unis, subtile Streifen und Mini Checks. Auch hier bilden diese Hemdenstoffe, das passende Pendant zur Oberbekleidung. Feinste Verarbeitung in superfeinem Nähgarneinsatz und hoher Stichfolge – echte Perlmuttknöpfe sind hier ein MUST!Im Business Bereich dominiert der Button Under Kragen für den gepflegten „tailored fit“ Look in einer hochkarätigen Verarbeitung, ergänzt durch einen trendigen Haikragen.Die kleine und feine „smart Friday“ Hemden-Range, mit kleinerem Kent, neuem trendigem Stehkragen und Hai, ergänzt das Angebot vom EDEL-Seersucker über feinste Leinen-Cotton blends als feux Unis, immer abgestimmt auf Sakkos und Hosen sowie Strick.STRICK HECHTER12 er Feinstrick in reiner mercerisierter und gacierter „long staple Cotton“, sowie Baumwolle/Leinen blends in feinem two tone als 12gg und 5gg Grobstrick in trendiger Maschenoptik und feiner Abstimmung zu Sakko / Jacke / Hose.ACCESSOIRES HECHTEREin rundes und progressiv modernes Programm als „Fine tuning“ zur Konfektion. Mit reichen Qualitäten und hohem Standard abgestimmte, voluminöse italienische Krawatten und Schleifen. Alles „Made and Handmade“ in Italy.Hard Facts HECHTER KollektionSUITS UVP 399 / 429 / 449 / 479 / 499 / 599 / 699JACKET UVP 329 / 349 / 379LEISURE TROUSERS/ CHINOS UVP 1195-POCKET UVP 129OUTERWEAR UVP 299 bis 449COAT UVP 449KNITWEAR UVP 129 / 139 / 159SHIRT UVP 79 / 89 / 99TIE AND BOW TIE UVP 69 /79



Bildinformation: Daniel Hechter Frühjahr | Sommer Kollektion 2017