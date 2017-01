Zertifizierter JT-Konverter für Daimler-Zulieferer

(fair-NEWS)

Der Direktkonverter von Elysium ist nun ein von der Daimler AG zugelassenes Werkzeug zur bidirektionalen JT-Konvertierung. Die Software wurde von dem Automobilhersteller offiziell zertifiziert, gibt der CAD-Spezialist und Elysium-Partner CAMTEX bekannt. Der Direktkonverter ermöglicht den fehlerfreien Austausch von Konstruktionsdaten zwischen Daimler und seinen Zulieferern, indem er viele CAD-Formate in Daimler-konforme JT-Daten umwandelt. Die neue Version EX 7.1 kommt mit aktuellen Schnittstellen.JT-Daten für DaimlerDas JT-Format ist mittlerweile der Standard für den 3D-CAD-Datenaustausch und das anerkannte Lieferformat für Daimler und viele weitere Automobilhersteller und Zulieferer. Im Jahr 2014 wurde Elysium bereits als Anbieter für JT-Datenkonvertierung für die Daimler-Zuliefererkette anerkannt. Seitdem hat der Softwarehersteller seine Partnerschaft mit Daimler ausgebaut und ist nun zertifizierter Verkäufer für JT-Konvertierungslösungen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Direktkonverter über den Reseller CAMTEX erhältlich. Auf der CAMTEX-Website kann zudem ein Leitfaden zur Daimler-JT-Qualifikation abgerufen werden.Hohe AnforderungenDer Direktkonverter erfüllt alle Anforderungen der Daimler-JT-Qualifikation. Spezielle vordefinierte Konfigurationen des Konverters ermöglichen das Umwandeln vieler CAD-Formate in Daimler-konforme JT-Daten. Mit nur einem Klick wird die automatische Konvertierung gestartet, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Dabei ist der Anspruch der Daimler AG hoch. Die JT-Daten müssen für alle Folgeprozesse optimiert sein, wie Digital Mock-Up, Publishing, Konfigurationsprüfung, Interferenzuntersuchungen, Kollisionsprüfungen, CAE und Fertigungssimulation und andere Funktionen.Der Direktkonverter ermöglicht den wortwörtlich direkten Datenaustausch von Bauteilen oder Baugruppen per Knopfdruck und kann auch in verschiedene Systeme integriert werden. Hierfür ist er, neben der Standalone-Version, auch als Plug-in verfügbar. Per Klick auf das Konverter-Icon oder Kontextmenü im jeweiligen CAD-System wird die Software ausgeführt und arbeitet vollautomatisch.Direkte Konvertierung inklusive PMIDer Direktkonverter ist eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen CAD-Systemen. Dank seiner integrierten Reparaturfunktion bietet er die höchste Erfolgsrate bei der Datenkonvertierung zwischen zahlreichen CAD-Formaten. 3D-Modelle werden nahezu fehlerfrei konvertiert und die speziellen Eigenschaften jedes Zielsystems berücksichtigt.Die Konvertierung ist in Sachen Qualität und Leistung einem Datenaustausch mit neutralen Formaten wie IGES und STEP bei weitem voraus, verspricht der Hersteller Elysium. Auch Zusatzinformationen wie Attribute oder PMI werden zuverlässig konvertiert. Schnittstellen für die aktuellsten CAD-Versionen werden durch regelmäßige Updates garantiert.Neuer Direktkonverter EX 7.1Der neue EX 7.1 unterstützt aktuelle CAD-Versionen und bringt auch Schnittstellen für ältere Versionen mit:- CATIA V5 R19 – R26(V5-6R2016)- CATIA V5 Add-On R7 – R26(V5-6R2016)- NX 7.5 – 11- SOLIDWORKS 2012 – 2016- Creo Elements/Direct 17.0, 18.1, 19.0- Inventor 2015, 2016, 2017- Parasolid V7 – V28.1- ACIS R6 – R26Erhältlich bei CAMTEXCAMTEX vertreibt den Direktkonverter in Deutschland, Österreich und der Schweiz und leistet Support. Weitere Informationen können auf der CAMTEX-Website abgerufen werden.



Bildinformation: Daimler-zertifizierter Konverter für JT-Daten