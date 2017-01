SC Lötters und SSZ Beratung verlängern erfolgreiche Zusammenarbeit

(fair-NEWS)

"Nachdem die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gelaufen ist, war es für uns gar keine Frage, diese erneut zu verlängern", beginnt Guido Zander, Gesellschafter und Geschäftsführer der SSZ Beratung aus München."Uns ist es wichtig, regelmäßig über unsere Projekte zu berichten. Wir sind ein Dienstleister, und als solcher leben wir vom Vertrauen unserer Kunden. Vertrauen schaffen wir zum einen durch eine sehr gute Arbeit in den Beratungen selber, zum anderen aber auch dadurch, dass wir regelmäßig über unsere Projekte berichten. So können sich Interessenten ein Bild von uns und unserer Arbeitsweise machen. Und eben diese Berichte erstellen und vermarkten wir seit mehr als drei Jahre gemeinsam mit SC Lötters", erläutert Zander.SSZ Beratung sind ausgewiesene Experten im Bereich Arbeitszeitberatung und werden als solche gerne angefragt, über ihr Know-how zu berichten. Hier setzt der <a href="www.sc-loetters.de/portfolio/">Bonner PR Dienstleister</a> an, bringt die Berater ins Gespräch und sorgt für entsprechende Medienpräsenz. SC Lötters sucht auch immer wieder nach Themenfeldern, zu denen die Berater aus ihrer Erfahrung berichten können. Messeauftritte werden ebenso organisiert, um zum einen Inhalte zu schaffen, über die man berichten kann. Zum anderen aber auch, um den direkten Kontakt zum Markt zu intensivieren. Regelmäßig verschickte Kurzmeldungen <a href="www.sc-loetters.de/portfolio/pr-pressearbeit/">erhöhen die Sichtbarkeit</a> der Spezialisten aus München. Vermieden wird, einen Text an zahlreiche Medien zeitgleich zu versenden. "Das hat für uns wenig mit Qualität zu tun, für die unsere Kunden stehen. Wir stimmen die Themen mit den Medien und unseren Kunden ab. So stellen wir sicher, dass es für beide Seiten passt", betont Lötters."Das gute Gefühl macht den Unterschied und dies schaffen wir durch regelmäßige Berichterstattungen", so Lötters, Agenturinhaberin von SC Lötters, Bonn. Aus diesem Grund ist es der PR Agentur auch so wichtig, langfristig mit ihren Kunden zusammen zu arbeiten. "Erfolge lassen sich erst nach einiger Zeit erkennen, so wie eben bei <a href="www.sc-loetters.de/portfolio-item/projekt-ssz-beratungen/">SSZ Beratung</a>. Die beiden Pressereports von 2015 und 2016 können sich mehr als sehen lassen", schließt die Expertin in Sachen strategischer Kommunikation.



Bildinformation: Dr. Christine Lötters