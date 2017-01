Plus500 erneuert Partnerschaft für die Saison 2017/18 als offizieller Hauptsponsor mit Atlético Madrid

(fair-NEWS)

München, 9. Januar 2017 - Plus500, die weltweite Online-CFD-Handelsplattform, hat heute die Verlängerung seines Engagements als Hauptsponsor von Atlético Madrid bekannt gegeben. Plus500 und der spanische Fußballverein starteten ihre für beide Seiten sehr erfolgreiche Zusammenarbeit bereits im Januar 2015.Auf Basis der fortgeführten Zusammenarbeit wird Plus500 damit auch weiterhin von gemeinsamen Marketingaktivitäten mit dem spanischen Fußballverein zur Steigerung der eigenen Markenbekanntheit profitieren – beispielsweise durch Logo-Platzierung sowohl auf auf den Trikots der Spieler der ersten Mannschaft als auch im neuen Wanda-Metropolitano-Stadion sowie durch weitere Sponsorenauftritte.Atlético Madrid spielt als professioneller Club mit Sitz in der spanischen Hauptstadt in der berühmten „La Liga Santander“ – der Top-Liga des spanischen Fußballs. Bislang hat der Verein bereits zehn La-Liga-Titel gewonnen. Darüber hinaus entscheid Atlético Madrid auch schon zehn Mal die „Copa del Rey“ für sich und gewann weitere wichtige spanische Titel. Atlético Madrid ist zudem einer der erfolgreichsten europäischen Fußballvereine und hat sowohl 2010 als auch 2012 den UEFA Super Cup gewonnen. Der Verein war auch unter den Finalisten der UEFA Champions League 2013/14 sowie 2015/16. Derzeit spielt Atlético Madrid im Vicente-Calderón-Stadion mit einer Kapazität von 55.000 Zuschauern. Demnächst wird der Verein aber sein neues Domizil im Wanda-Metropolitano-Stadion in Madrid beziehen – das neue Stadion hat eine Kapazität von 68.000 Zuschauern.Laut UEFA gehört „La Liga“ in den letzten sechs Jahren zu den spielstärksten Ligen Europas und sticht mit 16 Jahren erfolgreichem Spiel als Top-Liga sogar sämtliche andere Liegen auf dem europäischen Kontinent aus. Sie wies 2013/14 die drittstärkste Zuschauerbeteiligung aller Fußballligen auf und weltweit sogar die achtstärkste Zuschauerzahl im Hinblick auf alle Sportligen der Welt.Asaf Elimelech, Chief Executive Officer von Plus500, kommentierte:„Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit einem so illustren Fußballverein wie Atlético Madrid für die kommende Saison nach einer erfolgreichen Vorsaison weiter fortführen zu dürfen. Atlético Madrid demonstriert sportliche Stärke, professionellen Einsatz und die Leidenschaft für Erfolg und spiegelt damit die Werte von Plus500 wider. Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft, die sich als eine harmonische Kombination von Plus500 und Atlético Madrid erwiesen und eine starke gemeinsame Marke hervorgebracht hat, weitergeht.“Miguel Ángel Gil Marín, CEO von Atlético Madrid fügt hinzu:„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Plus500 weiter ausbauen zu können. Wir glauben, dass diese Partnerschaft sich bislang gut bewährt hat und zu unserem Wachstum und Erfolg beiträgt. Wir freuen uns weiterhin darauf, unsere Reise mit ihnen fortführen zu können.“



Bildinformation: Plus500 erneuert Partnerschaft für die Saison 2017/18 als offizieller Hauptsponsor mit Atlético Madrid