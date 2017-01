Für Schmetterling Reisebüros: Strategische Partnerschaft mit Norwegian Cruise Line

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) GESCHWAND, 10.01.2017. Die Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde: Schmetterling und Norwegian Cruise Line setzen auch 2017 ihre strategische Partnerschaft fort.Aufgrund der sehr guten Resonanz im letzten Jahr gibt es diese exklusive Aktion auch in 2017 wieder. 50 Schmetterling Büros erhalten die Möglichkeit, zusätzlich zu der bestehenden lukrativen Grund- und Staffelprovision weitere drei Prozent on top-Provision am Jahresende zu erreichen. Eine Anmeldung ist bis zum 31. März 2017 möglich.Bereits bei vier unterschiedlichen Maßnahmen, die im Kalenderjahr 2017 umgesetzt werden, erhalten die Büros diese Sonderkonditionen. Dazu zählen beispielsweise die Teilnahme an drei Webinaren, die Nutzung einer Schaufenster-Deko für mindestens zwei Wochen oder die Buchung eines der fünf Europaschiffe. Zudem profitieren die Expedienten der teilnehmenden Büros u.a. von der Verlosung von Freikabinen einer Mini Cruise sowie exklusivem Bordguthaben für ihre Privatreise an Bord eines NCL-Schiffes.„Diese exklusive Aktion für Schmetterling Partner bestätigt erneut unsere sehr gute Beziehung zu unseren FairPlay-Partnern wie Norwegian Cruise Line“, so Anya Müller-Eckert, Geschäftsführerin von Schmetterling. „Wir freuen uns, dass wir unsere Reisebüros mit dieser einzigartigen Aktion im letzten Jahr begeistern konnten und sie Ihnen auch in 2017 wieder anbieten können.“<a href="www.mynewsdesk.com/de/schmetterling/pressreleases/fuer-schmetterling-reisebueros-strategische-partnerschaft-mit-norwegian-cruise-line-1733146">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/schmetterling">Schmetterling </a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/lc9cr7" title="http://shortpr.com/lc9cr7">http://shortpr.com/lc9cr7</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/fuer-schmetterling-reisebueros-strategische-partnerschaft-mit-norwegian-cruise-line-37434" title="www.themenportal.de/reise/fuer-schmetterling-reisebueros-strategische-partnerschaft-mit-norwegian-cruise-line-37434">www.themenportal.de/reise/fuer-schmetterling-reisebueros-strategische-partnerschaft-mit-norwegian-cruise-line-37434</a>



Bildinformation: Logo Deutsches Kinderhilfswerk e.V.