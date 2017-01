Getränkeindustrie: Als Partner der AUF’S HAUS App mit neuen innovativen Drinks einfach in der Gastronomiebranche Fuß fassen und sofort durchstarten

(fair-NEWS)

Hamburg, Dezember 2016Die innovative AUF’S HAUS App bietet Getränken einen neuartigen und sehr verlockenden Deal an: Eine Partnerschaft mit AUF’S HAUS. AUF’S HAUS bietet unkomplizierten, unaufwändigen Vertrieb, sowie schnelle Etablierung von innovativen Getränken in der Gastronomie. Noch nie war es so easy in das Getränkesortiment von Gastronomiebetrieben aufgenommen zu werden und eine neue Zielgruppe zu erreichen. Und dabei bleibt es nicht, denn AUF’S HAUS Partner-Drinks werden in den Locations aktiv promotet.Die Industrie ist immer auf der Suche nach innovativen und kostengünstigen Wegen in die Gastronomie. Mit einer AUF’S HAUS Partnerschaft ist dies nun ganz einfach:• Kein aufwändiger, kleinteiliger und personalintensiver Vertrieb• Kein zusätzliches Hindernis durch die späten Arbeitszeiten der Gastronomiebetriebe• Keine Verzögerung von Entscheidungen durch Unerreichbarkeit des Verantwortlichen• Eine simple, clevere und moderne Distributionsalternative via Social Media und durch die AUF’S HAUS App• Echtzeit Verfolgung des Ausschanks der Frei-Ware• Getränke kommen schnell „auf die Zunge“ des Konsumenten, der die Entdeckung auf Social Media Kanälen sofort mit hunderten seiner Freunde teilen kannNeugierig geworden? Jetzt AUF’S HAUS ganz einfach telefonisch kontaktieren (Tel. 089-452420222) oder eine Mail an info@aufs-haus.de schicken und Partner von AUF’S HAUS werden!Weitere Informationen unter: www.aufs-haus.de