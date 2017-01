BankingCheck & ekomi Awards 2017 – Vielversprechender Start in den Abstimmungszeitraum

(fair-NEWS)

Seit dem 01. Januar 2017 können Kunden der Finanz- und Versicherungsbranche wieder über den besten Anbieter, das beste Finanzprodukt oder den besten Versicherer des Jahres abstimmen. Die Preisträger werden im Anschluss an den viermonatigen Abstimmungszeitraum (01.01-30.04.) auf Basis der auf BankingCheck.de eingegangenen Kundenbewertungen ermittelt. Alle Gewinner aus den 34 Anbieter- und 13 Produktkategorien werden beim Banking and Insurance Summit mit den BankingCheck und ekomi Awards ausgezeichnet.In den ersten zehn Tagen der Abstimmungsperiode wurden bereits über 4.800 Kundenbewertungen auf BankingCheck.de verzeichnet. Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche bietet BankingCheck die Möglichkeit, sich für die Award-Teilnahme zu registrieren, um mit Hilfe der bereitgestellten Werbemittel ihre Kunden zu einer aktiven Stimmabgabe einzuladen. Diesen Service haben bis jetzt bereits 95 Unternehmen in Anspruch genommen.„Nicht zuletzt wegen der Erweiterung unseres Portfolios und der Aufnahme neuer Kategorien haben wir in diesem Jahr eine erfreuliche Resonanz innerhalb der ersten Wochen erhalten, wie in keinem Jahr zuvor. Wir sind außerdem sehr stolz darauf, dass wir aktuell nahezu alle Sparten der Finanz- und Versicherungsbranche bei der Award-Vergabe abdecken“, so Daniel Bödger, Geschäftsführer und Gründer der BankingCheck GmbH.Um sich endgültig für die BankingCheck und ekomi Awards zu qualifizieren, müssen Unternehmen innerhalb des Abstimmungszeitraumes mindestens 50 Bewertungen in einer der Anbieter- und Produktkategorien sammeln. Ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt ist während des gesamten Aktionszeitraumes möglich.Der BankingCheck Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge an die besten Finanzdienstleister und Produkte verliehen. Seit dem letzten Jahr zeichnet der ekomi Award die besten Versicherer aus. Während der vergangenen Abstimmungsperiode wurden über 60.000 Kundenbewertungen für mehr als 120 teilnehmende Anbieter der Finanz- und Versicherungsbranche abgegeben und mit den BankingCheck Award Siegeln ausgezeichnet. Weitere Informationen zum eKomi und BankingCheck Award 2017 sowie einen Rückblick der letzten Verleihungen können auf bankingcheck.de/award eingesehen werden.



