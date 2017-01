Taiwan: Tausende bunte Laternen begrüßen das Jahr des Hahns

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Nach dem Mondkalender beginnt mit dem Chinesischen Neujahr am 28. Januar 2017 das Jahr des Feuerhahns. Das ist in Taiwan natürlich ein Anlass für grandiose Festlichkeiten, bei denen die Traditionen der chinesischen Kultur mit Hingabe gepflegt werden. Unzählige, meisterhaft gestaltete Lampions, Drachen- und Löwentänze, Volkskunstvorführungen, akrobatische Vorstellungen und feierliche Prozessionen sollen Glück für das neue Jahr bringen und bezaubern Gäste aus aller Welt beim berühmten Taiwan Laternenfest.Laternenfest 2017 in YunlinIn diesem Jahr veranstaltet das Taiwan Tourism Bureau im zentraltaiwanischen Landkreis Yunlin das offizielle Laternenfest, das vom 11. bis 19. Februar 2017 an drei Schauplätzen im Landkreis stattfinden wird. Das neue Jahr steht im Zeichen des Feuerhahns, daher bildet die Hauptlaterne, eine 23 Meter hohe Konstruktion, einen Feuerhahn nach, ein glücks-verheißendes Wesen der chinesischen Mythologie. Der strahlende Hahn wird das Zentrum einer spektakulären Licht- und Klangshow sein, die während der Festlichkeiten alle 30 Minuten aufgeführt wird.Das Lichtermeer aus phantasievollen Laternen wurzelt in einer Tradition des alten Chinas, nach der sich die Himmelsgeister im Licht der ersten Vollmondnacht im neuen Jahr zeigen. Aus der Suche nach den Himmelsgeistern entwickelte sich das Laternenfest, bei dem zum Beispiel Kinder mit Lampions durch die Straßen ziehen.Chinesische NeujahrstraditionenZum chinesischen Neujahr, dem längsten und bedeutendsten Fest in Taiwan, gehören viele Bräuche: alle Schulden bezahlen, sich neu einkleiden, ein gründlicher Frühjahrsgroßputz, Opfer für die Götter und „Glücksgeld“ in roten Briefumschläge für Verwandte und Freunde. Vor allem aber trifft sich die ganze Familie, um gemeinsam zu feiern und natürlich lässt man es ordentlich krachen, die Feuerwerkskörper knallen die ganze Nacht.Reisetipp: Während des Laternenfests ist es besonders günstig, die Insel zu bereisen, da viele Touristenhotels Nachlässe bei den Zimmerpreisen gewähren und bedeutende nationale Landschaftsschutzgebiete ermäßigte Eintrittsgebühren erheben.<a href="www.mynewsdesk.com/de/taiwan-tourismus/pressreleases/taiwan-tausende-bunte-laternen-begruessen-das-jahr-des-hahns-1733458">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/taiwan-tourismus">Taiwan Tourismusbüro</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/vt7ek5" title="http://shortpr.com/vt7ek5">http://shortpr.com/vt7ek5</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/taiwan-tausende-bunte-laternen-begruessen-das-jahr-des-hahns-51339" title="www.themenportal.de/reise/taiwan-tausende-bunte-laternen-begruessen-das-jahr-des-hahns-51339">www.themenportal.de/reise/taiwan-tausende-bunte-laternen-begruessen-das-jahr-des-hahns-51339</a>



Bildinformation: Taiwan: Tausende bunte Laternen begrüßen das Jahr des Hahns