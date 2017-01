Vertriebstrainings in Stuttgart

(fair-NEWS)

Mehrere offene Seminare zu Vertriebsthemen, die insbesondere Herstellern von Investitionsgütern auf den Nägeln brennen, führen Mitarbeiter der Management- und Vertriebsberatung <a href="www.schreiber-training.de/vertriebsseminare-seminare-vertrieb/">Peter Schreiber & Partner</a> (PS&P), Ilsfeld, im 1. Quartal 2017 für das Fortbildungszentrum des VDI Stuttgart durch. So leitet zum Beispiel Harald Klein, Vertriebstrainer und -berater im PS&P-Team, am 24./25. Januar ein Seminar "Neukunden gewinnen mit Strategie". In dem Seminar erfahren B2B-Verkäufer unter anderem, wie man Neukunden - auch von Wettbewerbern - gewinnt und als Unternehmen seine Marktanteile vergrößert; des Weiteren, wie sie als Verkäufer ihre Trefferquoten im Erstkontakt spürbar steigern - unter anderem, indem sie die Kontakte clever "vorwärmen" und schon am Telefon den "Nerv" der Kunden treffen. Weitere Seminartermine mit Harald Klein, der im Team von PS&P unter anderem der Spezialist für Automobilzulieferer ist, sind "Besser verhandeln und verkaufen durch die Brille des Einkäufers" (7./8. Februar) sowie "Preiserhöhungen am Markt durchsetzen" (4./5. April).Auch Peter Schreiber, der Inhaber der Management- und Vertriebsberatung PS&P, ist für das Fortbildungszentrum des VDI Stuttgart aktiv. Er leitet unter anderem am 30. März ein Seminar "Vertriebsstrategien in wirksame Verkaufspläne umsetzen". In diesem eintägigen Seminar erläutert der Autor des Buchs "Das Beuteraster: 7 Strategien für erfolgreiches Verkaufen" den teilnehmenden Geschäftsführern und Vertriebsverantwortlichen unter anderem, wie aus Vertriebsstrategien konkrete Verkaufspläne abgeleitet werden, so dass jeder Bereich und Verkäufer weiß, was er zu tun hat, um die Vertriebsziele zu erreichen.Detaillierte Informationen über die offenen Seminare, die Mitarbeiter der Management- und Vertriebsberatung im 1. Quartal 2017 leiten, finden Interessierte in der Rubrik "Seminare" auf der Webseite von Peter Schreiber & Partner ( www.schreiber-training.de ). Sie können die Management- und Vertriebsberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 0049/7062/9696-8; E-Mail: zentrale@schreiber-training.de). Alle auf der Webseite vorgestellten Seminare führt Peter Schreiber & Partner, sofern gewünscht, auch firmenintern durch.



Bildinformation: Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner