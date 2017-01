Bestens vorbereitet für Präsentation, Vortrag und Verkauf

(fair-NEWS)

Unternehmer (re)präsentieren immer. Jeden Tag. Bei jedem Verkaufsgespräch, bei jedem Vortrag und bei jeder Moderation. Aber wie bewältigt man das Präsentieren oder Moderieren in der Öffentlichkeit bzw. vor Publikum? Wie gut das einem Geschäftsführer gelingt, entscheidet über die Zukunft des eigenen Unternehmens. Ein schlechter Auftritt ist nur schwer wiedergutzumachen. Wie man sich hierfür am besten vorbereitet und einen kompetenten Auftritt verschafft, vermittelt Patricia Küll zum Fokustag bei der Unternehmer Academy am 20. Januar 2017 in Mainz/Ingelheim."Wer in die Selbstständigkeit geht und damit einen Traum verwirklicht, ist sich oft nicht darüber im Klaren, was das in der Realität bedeutet", kann Mentor für All-in-One-Unternehmer Thomas Göller aus langer Erfahrung in der Arbeit mit Firmeninhabern sagen. Das ist nur einer der Gründe, warum Göller zusammen mit dem Sparringspartner für Personal Branding und Positionierung Benjamin Schulz die Unternehmer Academy gegründet hat. Mit dieser Akademie haben Firmengründer, Firmeninhaber und solche, die es gerne werden wollen, einen starken Partner an ihrer Seite, der zeigen kann, wie man zum erfolgreichen Unternehmer wird. Die Fokustage sind ein Format davon."Das Bild, das man als Unternehmer in der Öffentlichkeit abgibt, ist die eigene Visitenkarte", weiß Moderatorin Patricia Küll. Sie wird den Teilnehmern der Veranstaltung am 20. Januar 2017 in Mainz/Ingelheim zeigen, wie man sich bestens für ein Verkaufsgespräch, eine Präsentation, eine Konferenz, einen Vortrag oder eine Moderation vorbereitet und auch komplizierte Sachverhalte vermittelt, ohne, dass die Aufmerksamkeit des Publikums verloren geht.Außerdem wird Küll vermitteln, wie man eine emotionale Nähe zu den Zuhörern aufbaut, seine Ausstrahlung trainiert, lebendig erzählt und Gestik sowie Mimik am besten einsetzt, so dass die Authentizität erhalten bleibt. "Ein Unternehmer verkauft vor allem sich selbst", bestätigt die Seminarleiterin und zeigt an diesem Tag auch den professionellen Umgang mit Störern, Lampenfieber und technischem Versagen, was immer mit eingeplant werden sollte.Wer zu einem erfolgreichen Unternehmer werden und es auch in den kommenden Jahren bleiben möchte, sollte das Angebot der Unternehmer Academy nutzen. Nach dem Fokustag mit Patricia Küll wissen die Teilnehmer, wie man vor Publikum und Kunden überzeugend auftreten und Inhalte nachhaltig vermitteln kann. Der nächste Fokustag zum Thema "So tickt der Einkauf" mit Einkauf-Expertin Tanja Dammann-Götsch findet am 17. Februar 2017 statt.Nähere Informationen zum Fokustag mit Patricia Küll und Anmeldemöglichkeit finden Sie <a href="https://www.unternehmer-academy.de/fokustage/fokustag-patricia-kuell/">hier</a>.



Bildinformation: Fokustag mit SWR-Moderatorin Patricia Küll