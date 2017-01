Europcar: Schnellstmögliche Mobilisierung bei Pannen & Unfällen

Pressemitteilung von Europcar Autovermietung

Mit "Roadside Assistance Express" bringt Europcar Deutschland das Ersatzfahrzeug direkt zum Kunden

(fair-NEWS) Eine Autopanne oder ein Unfall und die Reise ist schnell mal für mehrere Stunden oder sogar Tage unterbrochen. Mit dem neuen optionalen Schutzpaket "Roadside Assistance Express" von <a href="https://www.europcar.de/">Europcar</a> Deutschland passiert das nicht. Indem Europas führende Autovermietung ein Ersatzfahrzeug direkt zum Ort des Geschehens liefert, bringt sie Kunden so schnell wie möglich wieder zurück auf die Straße.



Europcar Deutschland sorgt mit "Roadside Assistance Express" für eine schnelle und sorgenfreie Weiterfahrt mit einem anderen Mietwagen. Denn egal, wo der Kunde sich gerade in Deutschland befindet, Europcar bringt ihm das Ersatzfahrzeug dort hin. "Roadside Assistance Express" erweitert das bisherige Produkt "Roadside Assistance", bei dem Kunde und kaputtes Fahrzeug von einem Abschleppdienst zur nächsten Europcar Station gebracht werden, um den Fahrzeugersatz direkt vor Ort. Kunden, die das neue Schutzpaket für ihr Mietauto buchen, profitieren außerdem von einer separaten Kundenhotline zum Europcar Notfallmanagement. Die Absicherung gegen Schlüsselverlust, Aussperrung aus dem Fahrzeug bei automatischer Türverriegelung und Liegenbleiben mit leerem Tank sind bei beiden Produkten enthalten.



Stefanie Gerhardt
Europcar Autovermietung
Tangstedter Landstraße 81
22415 Hamburg