Smarte Hörgeräte „Made for all“ auf CES in Las Vegas

Mit smarten Hörgeräten „Made for all“ sorgt Hörgeräte-Hersteller ReSound im Rahmen der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas einmal mehr für Aufsehen. Als Jahresauftakt für die weltweite Unterhaltungselektronik bietet die CES Fachbesuchern und Journalisten einen ersten Ausblick auf die Trends des neuen Technik-Jahres. ReSound war be-reits zum vierten Mal in Folge unter den aktuell mehr als 3.000 Ausstellern vertre-ten. Der Medizintechnik-Hersteller, der über das mit Abstand umfangreichste Port-folio an smarten Hörgeräten verfügt, dominiert seit Jahren die technologische Ent-wicklung bei drahtloser Hörgeräte-Anbindung an iPhone, Smartphone, TV und wei-tere Consumer-Electronics-Produkte. Die Hörgeräte-Vernetzung auf Basis der 2,4 GHz-Technologie, die ReSound 2010 erstmals in den Markt einführte, etabliert sich aktuell als herstellerübergreifender Standard. Für seine wegweisenden Lösungen wurde ReSound 2017 erneut mit dem CES Best in Innovation Award geehrt.“Ob Menschen mit leichtem, mittlerem oder schwerem Hörverlust, ob Kinder und Jugendliche oder Erwachsene jeden Alters – unsere smarten Hörgeräte ermöglichen es Hörakustikern und Hörakustikerinnen, jeden ihrer Kunden optimal zu versorgen, ihm besseres Hören in unterschiedlichsten Situationen sowie richtungsweisende Vernetzung zu bieten“, so Joachim Gast, Geschäftsführer von ReSound Deutschland. „Unsere innovativen Medizinprodukte, die im Rahmen der CES einmal mehr ein überaus positives Echo erfuhren, umfassen wegweisende Lösungen in allen Preisklassen und Technikstufen. Unser Portfolio setzt Maßstäbe in punkto Audiologie und Design, ebenso bei Konnektivität und Apps. Egal ob iPhone-Fans oder Nutzer von Android-Smartphones, Liebhaber von Rock- oder Opernmusik, Naturfreunde, Radfahrer, Marathonläufer… - unser smartes Portfolio „Made for all“ hält für jedes Hörbedürfnis passende Lösungen bereit, und dank smarter Anbindung und App-Steuerung erweitert es die Funktionalität klassischer Hörgeräte grundsätzlich.“Wie bereits beim Auftritt auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) im vergangenen Jahr in Berlin war ReSound im Rahmen der CES erneut an der Seite von Hersteller Jabra zu erleben. Der Weltmarktführer für Wireless-Headsets ist ebenso wie ReSound Teil der weltweiten GN Gruppe, führendem Anbieter für intelligente Audio-Lösungen.Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne auch weiteres Bildmaterial zur Verfügung. In-formationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com sowie unter www.virtualmarket.ifa-berlin.de . Eine Übersicht zur Kompatibilität von smarten Re-Sound Hörgeräten finden Interessenten unter www.resound.com/de-DE/compatibility



Bildinformation: Smarte Hör-geräte „Made for all“ auf CES in Las Vegas – Blick auf den aktuellen Messestand von ReSound (Foto: ReSound)