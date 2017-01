Optimale Lagerung von Blechen und Tafeln direkt an der Bearbeitungsmaschine

(fair-NEWS)

Eine einfache Regalbeschickung bei großer Zeitersparnis, ein materialschonendes Handling auch empfindlicher Bleche sowie die große Sorten-Vielfalt: Die Vorteile des Schubfachregals für Bleche der LagerTechnik Hahn & Groh GmbH sind immens. Aktuell statteten die Lagerspezialisten aus Winsen/Luhe die RBS Förderanlagen GmbH mit einem Blechtafelregal mit sieben Auszugsfächern sowie einer Dachablage für GF-Bleche aus. Der Fördertechnik-Hersteller aus Gelnhausen definierte die Blechgrößen und die vorhandene Platzverhältnisse. LagerTechnik Hahn & Groh lieferte das in Höhe und Traglast entsprechend angepasste Regal innerhalb kürzester Zeit montiert aus, so dass ein sofortiger Einsatz möglich war.Das Blechtafelregal wird insbesondere bei schwerem Lagergut eingesetzt oder dann, wenn ständig wiederkehrende Materialsorten in kleinen Mengen verarbeitet werden. Aufgrund der großen Traglasten sind sehr hohe Lagerkapazitäten möglich. Die Fachtiefen und -höhen sowie die Fachanzahl des Schwerlastregals lassen sich den jeweiligen Kundenanforderungen individuell anpassen. Das an die RBS Förderanlagen GmbH gelieferte Regal nimmt in den Auszugsfächern sowie der Dachablage jeweils Formate von 3.000 x 1.500 mm mit einem Gewicht von 2.000 kg auf, insgesamt also 16.000 kg.Die kugelgelagerten Schubladen für liegende Bleche werden entweder manuell oder elektrisch per Knopfdruck zu 100 Prozent auf den Führungsschienen der offenen Türen ausgezogen. So kann jedes einzelne, vollkommen freiliegende Blech bequem auf die Blechbearbeitungsmaschine gelegt und unmittelbar weiterverarbeitet werden. Mit einem Aufsatz - zum Beispiel ein Palettenmagazin oder wie hier eine Dachablage für GF-Bleche - lässt sich der Platz über dem Blechregal nutzen, um zusätzliche Lagerplätze zu schaffen oder als Pufferlager zu dienen.Bei der RBS Förderanlagen GmbH steht das Regal neben einer Laseranlage und wird mit einem Vakuumheber bedient. Die Bleche können direkt vom Regal auf die Maschine gelegt werden; ein weiterer Arbeitsschritt ist nicht notwendig. Dazu gewährleistet das Regal eine kompakte Lagerung mit einer sehr guten Übersichtlichkeit über den Lagerbestand, so dass das Unternehmen die Bestellungen optimieren konnte. Ausschlaggebend für den Neukunden war zudem das Preis-/Leistungsverhältnis sowie die schnelle Lieferzeit der LagerTechnik Hahn & Groh GmbH.Hohe WirtschaftlichkeitOle Groh, Geschäftsführer LagerTechnik Hahn & Groh GmbH: "Der wirtschaftliche Nutzen für unsere Kunden liegt in der möglichen Sorten-Vielfalt - also der Anzahl der Schubfächer im Blechregal - sowie in den gegenüber automatischen Anlagen relativ geringen Investitionskosten." Im Gegensatz zu herkömmlichen Regalen lässt sich eine merkliche Zeitersparnis durch einen besonders schnellen Materialzugriff ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Transportgeräte für die Wege vom Lager und zurück erreichen. Ein weiterer Vorteil ist die Personal- und Raumersparnis: Durch eine optimierte Bereitstellung des Vormaterials kann ein einzelner Bediener selbst für den Nachschub der Maschine sorgen. Die Beladung sowie die Rücklagerung von Restblechen erfolgen einfach und schnell, das Restmaterial bleibt konsequent unter Kontrolle. Da das Material frei liegt, reduziert sich die Unfallgefahr beim Handling auf ein Minimum, Schäden an Blechen werden dauerhaft gesenkt.



Bildinformation: Die Fachtiefen und -höhen sowie die Fachanzahl des Schwerlastregals lassen sich individuell anpassen (Bildquelle: Lagertechnik Hahn & Groh GmbH)