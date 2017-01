"NUR MIT DIR" singen Alexander Bach und Schlagerlikers

(fair-NEWS)

Nachdem die Gruppe letztes Jahr mit einigen Schlagern ihr Publikum und viele Radiohörer begeisterte, wollen sie gleich am Jahresanfang so gut weitermachen. "NUR MIT DIR" meint Alexander und seine Schlagerlikers, wobei sie alle Fans und Hörer meinen.Alexander Bach & Schlagerlikers entwerfen die Schlagerszene neu - mit der neuen Single "NUR MIT DIR" ist es den Schlagerlikers gelungen den typischen Schlager um Pop Elemente zu erweitern, zugleich jedoch die Inhalte und Stimmung der Schlagermusik beizubehalten. Die Reaktionen des Publikums werden zeigen, ob man bereits von neuen Maßstäben in der Szene sprechen kann. Dass eine Diskussion über eine neue Entwicklung des guten alten Schlagers entsteht ist wahrscheinlich. Sicher ist, daß es sich bei "NUR MIT DIR" um ein sehr gelungenes Lied handelt, musikalisch und inhaltlich vielschichtig - zum immer wieder hören.Die Band wird das Thema auch in einem Facebook-Blog behandeln. Diese moderne Art des Schlagers ist neu und typisch für die Schlagerlikers. Es sind Produktionen, die für ein neues, tolles Album aufgenommen werden. Durch diese Vorauskopplungen wollen sich die Schlagerlikers einem großen Publikum in Deutschland präsentieren. So wird die österreichische Band noch bekannter.Bild- und Infoquelle : Alexander Bach und die SchlagerlikersMehr Infos über Alexander Bach und Schlagerlikers gibt es im Internet unter http://alexanderbach.at und bei ihnen auf Facebook.Das Lied ist auch auf Youtube abrufbar, unter https://www.youtube.com/watch?v=7tFXDY1x_a4



Bildinformation: (Bildquelle: Alexander Bach & Schlagerlikers Profundus Music)