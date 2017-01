Mit dem Koffer voller Zeitschriften in den Winterurlaub

(fair-NEWS)

Die Gepäckvorschriften der Airlines werden immer restriktiver. Für jedes Kilogramm zu viel im Koffer müssen Urlauber zahlen. Wer im Handgepäck Zeitschriften für die Winterferien mitnehmen möchte, erreicht schnell das zulässige Maximalgewicht. Eine Möglichkeit, unbegrenzt und kostengünstig zu lesen, bieten digitale Kioske wie Readly. Via Smartphone, Tablet oder Laptop hat die gesamte Familie an fünf Geräten Zugriff auf über 1900 Magazintitel - davon 450 deutschsprachige. Und da man bei Schnee in den Bergen richtig abschalten und ohne WLAN sein will, kann man sich vor dem Urlaub bis zu 500 Zeitschriften herunterladen und diese in der Ferienwohnung im Offline-Modus lesen.Insgesamt umfasst das Sortiment über 43.000 Zeitschriften und Magazine, da auch ältere Ausgaben über Readly erhältlich sind. Interessierte können für 9,99 Euro pro Monat einen jederzeit kündbaren Account einrichten und ihrem Konto bis zu fünf Profile hinzufügen. Das Angebot richtet sich an die gesamte Familie. Von auto motor und sport über DECO Home und Cosmopolitan bis zur Bravo - für jedes Hobby und jede Leidenschaft findet sich das richtige Magazin.Readly liefert zudem Inhalte von internationalen Publikationen wie The Week oder British GQ und bietet Special-Interest-Magazine in seinem Portfolio, die es nicht in jedem Kiosk gibt. Umgekehrt bedeutet das, dass Urlauber aus Deutschland, die z. B. in Frankreich in den Winterferien sind, dennoch bequem und pünktlich über die App die aktuellen Ausgaben ihrer Lieblingsmagazine herunterladen und sich durch die Welt der Magazine klicken können.Das Leseerlebnis unterscheidet sich kaum von der Printausgabe. Per Wisch kann der Nutzer Seite für Seite durch das Magazin blättern. Gibt es ein neues Rezept oder einen spannenden Artikel, können einzelne Seiten markiert, gespeichert oder an Freunde geschickt werden. Der Leser erhält eine Benachrichtigung, sobald eine neue Ausgabe der Lieblingszeitschrift erhältlich ist - und Vorschläge von Magazinen, die er noch nicht kennt und die seinem Geschmack entsprechen könnten.



Bildinformation: Digitaler Kiosk Readly