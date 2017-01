DataVirtuality ist die #1 der am schnellsten wachsenden Big Data Unternehmen in Deutschland

(fair-NEWS)

LEIPZIG/SAN FRANCISCO 10.01.2016: DataVirtuality, der führende Logical Data Warehouse Anbieter, wurde im aktuellen Gründerszene-Ranking 2016/17 als eines der TOP 50 Startups in Deutschland mit dem größten Wachstum ermittelt. Das Ranking wurde gemeinsam mit KPMG erstellt.Auf Basis der vergangenen drei abgeschlossenen Geschäftsjahre wurde für DataVirtuality eine Wachstumsrate von 161 Prozent ermittelt. Damit belegt das Unternehmen im Bereich Big Data den ersten Rang.“Wir sind stolz darauf, dass unsere Lösung immer mehr Kunden überzeugt. Sie schätzen unter anderem, dass sie die Kosten für die Datenintegration um rund 80 Prozent senken konnten und gleichzeitig viel mehr Ressourcen für strategisch wichtige Aufgaben zur Verfügung haben”, freut sich CEO Dr. Nick Golovin über die Auszeichnung.DataVirtuality hilft Digitalunternehmen dabei, ihre Daten im Blick zu behalten. Dazu verbindet die Firma in ihrem Lösungsmodell verschiedene Datenquellen aus Analyse-Systemen oder Unternehmenssoftware miteinander. Die zusammengeführten Informationen können dann über Datenbanksysteme durchsucht werden. Zudem lädt das Programm die Daten in eine zentrale Plattform und macht Optimierungsvorschläge, die das Auslesen beschleunigen sollen.Mehr Informationen über DataVirtuality erhalten Sie auf www.datavirtuality.de