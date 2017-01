Pressemitteilung von Huber Group

Ingenieursdienstleister mit neuem Investor und neuer Führung / Zukunftsorientierte Ausrichtung mit Fokus auf Automotive Electronics, E-Drive- und Batteriemanagementsysteme

(fair-NEWS) Die KOCH Engineering GmbH & Co. KG, spezialisiert auf automotive Ingenieursdienstleistungen im Bereich Hardware- und Softwareentwicklung, wird neu aufgestellt und blickt auf ein vielversprechendes neues Jahr. Die Huber Group, TIER1-Systemlieferant aus Mühlhausen bei Stuttgart, investiert in das vormals Heroldstatter Unternehmen und sorgt unter dem neuen Geschäftsführer Martin Huber für eine marktfähige Positionierung.



"Zukunft neu gestalten" möchte man ab sofort gemeinsam und bietet Ingenieurskunst mit Historie und Zukunft, schauen doch beide Unternehmen auf langjährige Erfahrungen zurück. Die Bündelung der Kompetenzfelder und des Know-hows ermöglicht der 1995 gegründeten KOCH Engineering die Ausweitung ihres Angebotes von qualitativ hochwertigen und zukunftsorientierten Entwicklungsdienstleistungen. Außerdem erweitert sich das Leistungsspektrum um das Geschäftsfeld "Automotive Electronics", insbesondere um die Bereiche funktionale Sicherheit, Prozessoptimierung sowie alle Themen rund um AUTOSAR-Architektur und -Software. Zeitgemäß spielen dabei Dienstleistungen im Bereich E-Drive- und Hybridsysteme sowie Batteriemanagementsysteme eine wichtige Rolle. Zusätzlich wird das gesamte Spektrum an Testing von Komponenten, Systemen und Fahrzeugen angeboten.



Bildinformation: KOCH Engineering ist zurück

Die Huber Group, mit Hauptsitz in Mühlhausen i.T., ist eine international agierende Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung von Embedded Automotive Electronics spezialisiert hat.



Als TIER1-Systemlieferant für Automotive Steuergeräte gehören die Hard- und Softwareentwicklung, die Gehäusekonstruktion und die Steuergerätefertigung zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Die Huber Group bietet von der Funktionsentwicklung bis zur Integration von Steuerungen in Gesamtsysteme Entwicklungsdienstleistungen, Testing und Produktion aus einer Hand, alles am Standort Mühlhausen.

«KOCH Engineering ist zurück»

