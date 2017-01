Die AdEx Partners empfiehlt Allgeier als Office 365-Dienstleister

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Düsseldorf - Die Allgeier Productivity Solutions kann sich als Office 365-Spezialist über eine uneingeschränkte Empfehlung seitens der Kunden freuen. Der Düsseldorfer IT-Dienstleister ist seit Jahren Spezialist für Microsoft-Technologien und erfüllt neben Integrations- und Ablösungsszenarien für Kommunikations- und Kollaborationslösungen auch mit innovativen Cloud-Angeboten die Wünsche seiner Kunden.Die AdEx Partners stand vor der Herausforderung, die Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche zu verbessern, veraltete Systeme zu modernisieren und die Mitarbeiter auch mobil mit einem gezielten Service-Konzept IT-seitig bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Hier entschied sich die AdEx Partners für Office 365 von dem Microsoft-Spezialisten Allgeier Productivity Solutions.Die Basis bildet eine moderne Office 365-Umgebung, auf der zum einen ein neu gestaltetes SharePoint-Intranet die Strukturen, die Ablagen und Prozesse des Unternehmens optimal unterstützt und das mit dem Unternehmen zusammen weiter wachsen kann. Darüber hinaus wurden auf SharePoint-Basis Tools und Lösungen entwickelt, die automatisiert die tägliche Arbeit der Mitarbeiter unterstützen. Zum anderen profitiert AdEx Partners von der stringenten Integration aller Office 365-Komponenten und deren Unterstützung für mobile Endgeräte. Die mobile Verfügbarkeit, die permanente Weiterentwicklung der Plattform seitens des Herstellers und die Integrationen in die Microsoft Dynamics-Welt gab den Ausschlag für Office 365 als Mittel der Wahl. Aktuell rollt AdEx Partners zusammen mit der Allgeier Productivity Solutions die Enterprise Mobility-Lösungen aus, um stets einen sicheren Zugang zum Online Office zu bilden.In einem Referenzfilm über die Zusammenarbeit zwischen der AdEx Partners und der Allgeier Productivity Solutions fasst Tobias Wittebrock, Geschäftsführer der AdEx Partners, die Motive der Dienstleisterauswahl für das Einführungsprojekt von Office 365 zusammen: „Wir haben uns aus zwei Gründen für Allgeier entschieden. Zum einen kann Allgeier uns darin begleiten, unser Unternehmenswachstum zu unterstützen, und zum anderen hat Allgeier eine Projektvorgehensweise, die uns überzeugt: In kleinen flexiblen Projekten Office 365 Schritt für Schritt gewinnbringend einzuführen. […] Ich empfehle Allgeier uneingeschränkt bei all unseren Kunden, die uns fragen, wie wir unsere Office 365-Plattform ausgerollt haben." so Tobias Wittebrock, Geschäftsführer der AdEx Partners.Allgeier Productivity Solutions ist seit Jahren Spezialist für Microsoft-Technologien und einer der wenigen Dienstleister in Deutschland, der die gesamte Microsoft-Produktpalette in Kundenprojekten bedienen kann. Allgeier Productivity Solutions ist also der richtige Partner, wenn es um Lösungen rund um die Microsoft-Welt geht. Vor allem auch im Cloud-Markt macht sich Allgeier Productivity Solutions seit einiger Zeit einen Namen und gestaltet skalierbare, innovative Lösungen auf Basis von Office 365. Gerade für Einsteiger stellt Allgeier Productivity Solutions außerdem Angebotspakete rund um Office 365 zur Verfügung, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Office 365-Umgebung nicht erst selbst einrichten müssen. Stattdessen werden Out-of-the-Box fertige Systeme, wie Intranet und Wissensmanagement, bereit gestellt, mit denen sofort gearbeitet werden kann. Deutscher Support in Beraterqualität sowie die Ersteinrichtung mit allen Nutzeraccounts ist inklusive. Und wer darüber hinaus spezifische Leistungen benötigt und Altsysteme migrieren möchte, kann sich dies ebenfalls unkomliziert von Allgeier Productivity Solutions anbieten lassen.Weitere Informationen zum Office 365-Paketangebot unter: <a href="www.allgeier-ps.com/office365/angebotspakete.html">www.allgeier-ps.com/office365/angebotspakete.html</a><a href="www.adexpartners.com" target="_blank"></a>Über AdEx PartnersDie AdEx Partners konzentriert sich auf das Management von großen komplexen Projekten und begleitet seine Kunden in den vier Kernphasen des Projektlebenszyklus. Für Planung, Konzeption, Initialisierung und Umsetzung hat AdEx Partners Methoden und Instrumente entwickelt, die maßgeschneidert auf die Anforderungen der Kunden ausgerichtet werden, um ein Projekt im Zusammenspiel mit einem effizienten Projektmanagement erfolgreich umzusetzen.<a href="www.mynewsdesk.com/de/allgeier-ps/pressreleases/die-adex-partners-empfiehlt-allgeier-als-office-365-dienstleister-1734446">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Bildinformation: Die AdEx Partners empfiehlt Allgeier als Office 365-Dienstleister