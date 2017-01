Neues Dienstfahrzeug der Stadt Markranstädt jetzt ein Elektroauto

(fair-NEWS)

Markranstädt, 10. Januar 2017: „Mit Energie in die Zukunft“ – der Markranstädter Leitsatz gilt jetzt auch für den ersten vollelektrischen Dienstwagen der Stadt. Ab sofort steht den Mitarbeitern ein Renault ZOE für Fahrten bereit. Die Praxisreichweite liegt bei 100 bis 150 km und deckt damit komplett die Fahrten des bisher eingesetzten Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor ab. In der Stadtverwaltung ist man gespannt, wie sich das Fahrzeug im Alltag bewährt. Denn nach einigen Testbetrieben wird ab diesem Jahr ein herkömmlich¬¬¬¬¬¬¬¬es Dienstfahrzeug gegen das Elektroauto ausgetauscht. Weiß lackiert und im städtischen Design sind die Mitarbeiter dann im Auftrag der Stadt umweltfreundlich unterwegs. Für die Stadt Markranstädt ist der Umstieg auf Elektromobilität die logische Konsequenz aus dem Projekt „Energiesparstadt“. Seit 2010 ist Markranstädt Preisträger des European Energy Award®, ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren im Bereich Klimaschutzaktivitäten.Das Auto ist ein Mietwagen und soll zunächst ein Jahr in Markranstädt eingesetzt werden.Bereitgestellt wird das Auto vom Leipziger Unternehmen Strominator, der ersten und aktuelleinzigen Elektroauto-Vermietung in Leipzig und Umland. Stefan Moeller, Mitbegründer vonStrominator, sagte zur Fahrzeugübergabe: „Wir wollen Privatpersonen, Unternehmen undKommunen den Umstieg auf nachhaltige Mobilität erleichtern. Hierzu bieten wir dasKomplettpaket mit Bedarfsanalyse, Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen. Meist empfiehlt sich der Start mit wenigen Fahrzeugen, der Rest kommt dann von ganz allein. Ich bin zuversichtlich, dass die Stadt das Auto nach einem Jahr behalten möchte oder ein anderes Modell probieren wird. Keiner unserer bisherigen Kunden hat sein Elektroauto gern wieder abgegeben.“Alexander Meißner ist Klimaschutzbeauftragter in Markranstädt hat das Projekt mit initiiert. „Ein Mietwagen ermöglicht uns den Einstieg ohne finanzielle Risiken. Die Wertentwicklung von Neufahrzeugen ist aktuell noch unklar. Bei Strominator bekommen wir das Komplettpaket zum günstigen Festpreis. Außerdem können wir zukünftig auf diese Weise noch weitere Fahrzeuge testen.“Aufgeladen wird das Auto direkt auf dem Markranstädter Marktplatz. Die Ladestation mit 22 kW Leistung wird durch die Leipziger Stadtwerke zur Verfügung gestellt. Selbst nach längeren Dienstfahrten steht nach nur einer Stunde immer wieder ein voll geladenes Fahrzeug für die nächste Fahrt bereit. Die Leipziger Gruppe engagiert sich seit 2010 im Bereich Elektromobilität. In Leipzig und Umland betreibt sie aktuell ca. 50 öffentlich zugängliche Ladestationen mit 160 Ladepunkten. Legt man Haushaltstrompreise zu Grunde, betragen die Stromkosten drei bis fünf Euro pro 100 Kilometer.Stadt MarkranstädtMarkt 1 | 04420 MarkranstädtE-Mail: post@markranstaedt.deTelefon: 034205/610 | Telefax: 034205/61145StrominatorBlankenburger Str. 10 | 04207 LeipzigTelefon: 0177-7922117E-Mail: info@strominator.deWebpage: www.strominator.de