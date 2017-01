Michael Hierhammer neuer Verkaufsleiter Süd bei alwitra GmbH

(fair-NEWS)

Seit dem 1. Dezember 2016 verantwortet der 45-jährige Vertriebsprofi Michael Hierhammer die Verkaufsleitung Süd beim Flachdachspezialisten alwitra. In der Flachdachszene kennt sich Hierhammer seit über zehn Jahren bestens aus und bringt ein hohes Maß an Erfahrung mit. Zuletzt war er als Verkaufsleiter Flachdach & WDVS Deutschland bei einem international renommierten Hersteller von Dämmstoffen tätig und verantwortete das Objekt- sowie das Handelsgeschäft.Mit der Besetzung Hierhammers soll die Kompetenz des Trierer Flachdach-Systemherstellers alwitra gestärkt und kontinuierlich ausgebaut werden. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim führenden Anbieter von innovativen Flachdach-Systemen. Mit meiner langjährigen Erfahrung und meinen Kontakten möchte ich dazu beitragen, dass der erfolgreiche Kurs von alwitra auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird.", so Hierhammer.Auch alwitra-Inhaber Joachim Gussner freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: "Michael Hierhammer ist seit vielen Jahren in der Flachdachbranche bestens vernetzt. Unsere langjährigen Kunden und Partner können sich auf einen Flachdach-Profi freuen, der unsere bewährte Philosophie der konsequenten Kundenorientierung erfolgreich fortführen wird."



Bildinformation: Michael Hierhammer ist neuer Vertriebsleiter Süd bei alwitra (Bildquelle: Foto Behrbohm, Augsburg)