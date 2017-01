Geschäftsleitung der eresult GmbH wächst

(fair-NEWS)

Seit dem 1. Januar 2017 hat die Full-Service UX-Agentur eresult GmbH ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung. Elske Ludewig (32) wurde zum Managing Partner ernannt."Wir freuen uns sehr, dass wir Elske Ludewig nach neunjähriger Firmenzugehörigkeit diese Position anbieten konnten und sie diese auch angenommen hat. Schließlich schätzen wir Frau Ludewig als Führungskraft mit hoher Leistungsmotivation und -bereitschaft sowie ihrem vertrieblichen Geschäftssinn", bestätigt Thorsten Wilhelm, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der eresult GmbH.Studiert hat Elske Ludewig Soziologie, Psychologie und Informatik an der Friedrich-Schiller Universität in Jena, bevor sie Ende 2007 als User Experience Consultant nach Göttingen ins "Headquarter" der eresult GmbH kam. Seit dem hat sie zahlreiche - auch internationale - Projekte als Leiterin oder Koordinatorin betreut. Sie entwickelte sich zur Standort- und Teamleiterin in Göttingen und wird nun zum Managing Partner. Damit verbunden führt sie Mitarbeiter und Teams, betreut den Kundenstamm in Mitteldeutschland und bearbeitet strategische Leitprojekte. Zudem verantwortet Sie den Bereich Forschung & Entwicklung. Elske Ludewig ist aktiv im Branchenverband bitkom sowie Mitglied im Berufsverband German UPA.



Bildinformation: Elske Ludewig - Managing Partner bei eresult GmbH