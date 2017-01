Reveal - attraktive Flächenwirkung durch variierende Texturen

Pressemitteilung von DESSO

Kontrastreiche Teppichplanke von Desso verleiht Arbeitsplatz exklusiven Look

(fair-NEWS) Desso, ein Unternehmen der Tarkett-Unternehmensgruppe, präsentiert mit Reveal eine neue Teppichfliese, die durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Texturen, die im Tip-Shear-Verfahren hergestellt werden, ein exklusives Flächenbild erzeugt. Bei dieser Teppichfliese im Dielenformat (Planks) wird Schlingenware mit Veloursteppich in einem Produkt kombiniert. Reveal betont den Kontrast zwischen diesen beiden unterschiedlichen Texturen und erzeugt somit ein ausdrucksstarkes, interessantes Muster.



Unterschiedliche Texturen attraktiv vereint

Reveal ist im Dielenformat (100x25 cm) in 12 Farben, darunter acht neutralen Farbtönen und vier helleren Akzentfarben erhältlich. Die Teppichfliese wird richtungsgleich verlegt, was ein fließendes Oberflächenbild schafft. Alternativ lassen sich durch die Kombination zweier Farben klare Linien und Zonen erzeugen. Aufgrund seiner exklusiven und spannenden Optik eignet sich Reveal besonders für das anspruchsvolle Büro-Design.



Fokus Nachhaltigkeit

Reveal ist standardmäßig mit einer EcoBase™ Rückenbeschichtung ausgestattet, die im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calziumkarbonat (Kalk) niederländischer Trinkwasserunternehmen enthält. Die Rückenbeschichtung kann im Desso-eigenen Herstellungsprozess zu 100 % recycelt werden. Zusätzlich enthalten zehn der Farben 100 % ECONYL® Garn und die restlichen zwei Farben 75 % ECONYL® Garn. Dieses besteht vollständig aus recyceltem Nylon, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie Fischernetzen und Garnabfällen aus der Wiederaufbereitungsanlage Refinity® von Desso stammt. Planern eröffnen sich mit Reveal nicht nur neue Möglichkeiten der Bürogestaltung, sondern auch die Chance zu mehr Umweltschutz durch verantwortungsvollen Materialeinsatz.



Über DESSO®

Desso ist ein weltweit agierendes Unternehmen der Tarkett-Unternehmensgruppe, welches Teppichböden, Teppichfliesen und Sportplatzbeläge herstellt und in mehr als 100 Ländern erfolgreich tätig ist. Die Produkte von Desso werden in Unternehmen, im Bildungssektor, Gesundheitswesen, in der Verwaltung, Privatwohnungen, sowie in Hotels, Kreuzfahrtschiffen, Luftfahrtlinien und bei führenden Fußballvereinen eingesetzt. Das Innovationsprogramm des Unternehmens basiert auf den drei Grundsätzen von Kreativität, Funktionalität und Cradle-to-Cradle®-Design.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.desso.de, www.hbi.de/kunden/desso oder www.twitter.com/dessogroup

«Reveal - attraktive Flächenwirkung durch variierende Texturen»

